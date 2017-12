Neu i esquiadors: la temporada de l’optimisme

Andorra encara de nou una temporada d’esquí, un dels pilars fonamentals de la seva economia i que porta cada hivern milions de turistes al país. Després d’anys de relativa prudència pel que fa a previsions en nombre d’esquiadors, sobretot arran de l’esclat de la crisi econòmica, les bones xifres de la temporada passada, de rècord en alguns aspectes, han marcat un punt d’inflexió. Tant Grandvalira com Vallnord s’han aventurat a pronosticar un augment en nombre d’esquiadors, del voltant del 2%, tot i que en el cas de Vallnord, i més concretament el sector d’Ordino Arcalís, encara s’ha enfilat més, fins a l’increment del 4%, tal com va manifestar el director general de l’estació, Xabier Ajona, el dia de la presentació de la temporada.

Vallnord obre de manera oficial l’1 de desembre, mentre que Grandvalira ho farà l’endemà. Les nevades del novembre així ho han permès, unes precipitacions que afegeixen un plus d’optimisme i que permeten dir que es podrà esquiar amb garanties pel pont de la Puríssima. Uns festius que, juntament amb Nadal i Setmana Santa, són pilars sobre els quals se sustenten una bona part dels beneficis de les estacions.

Les vendes i reserves a través de turoperadors, que són els que bàsicament porten els esquiadors a Andorra més enllà de França i Espanya, van a bon ritme. Tampoc sembla, a nivell de reserves, que el conflicte polític i social entre Catalunya i Espanya estigui tenint repercussió, van assegurar tant el director de Grandvalira-Nevasa, Alfonso Torreño, com el de Pal-Arinsal, Josep Marticella. Així mateix, a finals d’octubre Vallnord ja havia venut un 11% més de forfets de temporada que en tota la 2016-2017. Tres elements que corroboren que Andorra ha enfilat el camí d’una temporada que s’espera que sigui de rècord.

Sense projectes estrella

En total, les estacions han invertit prop de 16 milions d’euros. Sense cap projecte estrella, sobretot basant-se a millorar l’experiència del client, tant quan esquia (millors remuntadors, pistes més accessibles, augment de la superfície de neu de cultiu, noves pistes d’esquí de muntanya, etc.) com quan no esquia (ampliació i millora de l’oferta gastronòmica, més activitats paral·leles, més serveis d’informació i facilitats per contractar serveis). Amb el permís, això sí, de la plataforma que s’està construint a Soldeu, concretament al peu de la pista Avet, per millorar les seves condicions i serveis per als espectadors, de cara a les finals de la Copa del Món d’esquí alpí que tindran lloc el 2019. Té un cost de 24 milions d’euros i ja està en construcció.

Fi de la marca Grandvalira?

Hem parlat fins ara del present i del futur més pròxim. Però les bones perspectives per als pròxims mesos s’ennuvolen quan es va més enllà. El motiu són els diversos canvis interns que s’estan gestant a les societats. El que possiblement té més transcendència és el que implica el trencament de la marca Grandvalira, després que Joan Viladomat, soci majoritari de Saetde (Pas de la Casa - Grau Roig), hagi decidit no continuar amb la unió que tant va costar de crear el 2003. Des del domini s’ha garantit el forfet conjunt per a aquesta temporada i la vinent, però, més enllà, tot és incert, i dependrà de com evolucionin les negociacions entre les dues parts. Segons Torreño, s’està treballant per no perdre el forfet conjunt i, evidentment, per no haver d’acabar posant barreres físiques entre sectors. “El client no ho entendria”, lamenta.

Torreño defensa que s’han de posar tots els esforços a mantenir el forfet únic més enllà del 2019. L’objectiu és assolir “un servei global, més enllà que, internament, pugui haver-hi canvis a nivell de gestió”, de manera que el client pugui seguir esquiant com fins ara.

Nou inversor privat per a Arcalís

Però no és aquest l’únic sobresalt que han tingut recentment els amants de l’esquí a Andorra. El Comú (ajuntament) d’Ordino, accionista majoritari de l’estació d’Arcalís, ha posat en marxa un concurs públic per obrir l’estació a inversors privats. Qui el guanyi passarà a tenir el 76% d’Arcalís, sempre que injecti 3 milions d’euros i pugui avalar el finançament per a inversions futures. Fins aquí pot semblar una notícia positiva, i ho és, però a la vegada es pot embolicar tenint en compte qui és l’inversor interessat a entrar l’estació. Parlem de Joan Viladomat, accionista majoritari de Saetde i el mateix que ha decidit posar punt final a la marca Grandvalira. La seva decisió pot generar controvèrsia entre les diverses societats i comuns que controlen les estacions.

Naturlàndia

L’aposta per l’esquí de fons

Naturlàndia, que no té cap novetat aquesta temporada, compta amb un parc d’animals, el tobogan de natura més llarg del món (5,3 km) i activitats familiars. Però pel que es vol apostar aquest hivern és per la seva oferta d’esquí nòrdic. “Som l’única estació d’esquí de fons d’Andorra”, destaca la directora comercial de Naturlàndia, Vicky Grau, i “se li ha de donar més visibilitat”. Gràcies a les nevades, les pistes obriran el cap de setmana del 2 i 3 de desembre. També estaran ja disponibles les activitats de neu a la cota 2.000, com les sortides amb raquetes i les excursions amb motos de neu. En dates festives com la Puríssima, Nadal i Setmana Santa, s’obrirà també la cota 1.600.

Grandvalira

Objectiu: que l’esquiador no faci cues

“No hi ha més de cinc estacions a tot el món que puguin donar aquest servei de capacitat de remuntadors”, assegura el director de Grandvalira-Nevasa, Afonso Torreño. Concretament, i mitjançant els seus 71 ginys, el domini pot mobilitzar per als seus 210 quilòmetres esquiables fins a 111.478 esquiadors per hora. Suposa un 4% més que la temporada passada i és aquí on s’ha incidit especialment pel que fa a inversió per a aquesta (amb millors remuntadors i més àgils, sobretot els ubicats en punts molt concorreguts). L’objectiu és tenir els esquiadors parats el mínim temps possible, exposa Torreño.

En total, Grandvalira ha fet una inversió d’11 milions d’euros (l’any passat van ser 13), en què també destaca la renovació de canons de neu (n’hi ha 1.030 en total), per millorar la seva eficiència i potència, de manera que es pugui garantir la producció de neu de cultiu fins al 65% del domini. Pel que fa a pistes, els esquiadors veuran novetats a l’Esquirol (s’ha adaptat al nivell debutant/mitjà), a la Riberal (pensant en la Copa del Món de quilòmetre llançat), a l’Avet (tindrà alguns trams més amples) i al Port (s’ha millorat per a l’Escola d’Esquí). Pel que fa als amants de l’esquí de muntanya, als 5 circuits senyalitzats se n’hi afegeix un de nou a Soldeu, destinat als que tenen un nivell mitjà-alt.

Altres inversions fetes per a aquesta temporada les trobem en la gastronomia, amb més propostes de cuina saludable i noves terrasses als restaurants Pulka, Abelletes i Coll Blanc. Pel que fa a la tecnologia, destaca l’Skiline Speed Check, un sistema que mesura el temps de descens en una pista del Mon(t) Magic, amb classificacions a temps real. Finalment, també s’afegeix a les activitats l’opció de contractar sortides guiades amb dinar inclòs i pernoctació, al nou refugi de l’Illa.

Vallnord

Nou telecadira i nou edifici de serveis

Els dos sectors de Vallnord, Pal-Arinsal i Ordino Arcalís, tenen en marxa plans estratègics d’inversió per als pròxims anys (de 6,7 milions d’euros en el cas del primer i de 20 milions en el cas del segon). Aquest hivern ja començaran a donar els seus fruits, especialment amb el nou edifici de serveis per convertir l’accés del coll de la Botella en punt estratègic de Pal-Arinsal, i amb el nou teleesquí dels Orris, a la zona de la coma d’Arcalís, que millora la zona de debutants i dona accés directe a un nou boardercross.

Aquests són els dos nous elements que més veuran els esquiadors, però dins les inversions, i en el cas d’Arcalís, també s’han destinat fins a 600.000 euros per renovar la xarxa de canons de neu. “Volíem poder disposar de prou potència de producció al sector inferior de l’estació”, perquè davant d’hiverns complicats com el de l’any passat “cal estar preparats”, justifica el director general de l’estació, Xabier Ajona.

Sense marxar d’Arcalís, s’ha instal·lat tot just entrar a l’estació una escola de conducció sobre neu. El Parc Agustina, zona familiar, comptarà amb un túnel de 8 metres de recorregut. I s’afegeix dins l’oferta d’activitats poder passar una nit al ras en un dels pics de l’estació, per contemplar les vistes i les estrelles des d’un punt de vista privilegiat. Finalment, s’ha creat un forfet que funciona també com a targeta de crèdit, per als serveis de l’estació.

Centrant-nos ara en Pal-Arinsal, s’ha millorat la producció de neu als recorreguts d’esquí de muntanya i s’ha ampliat de manera considerable la terrassa del restaurant Pla de la Cot, així com s’ha afegit dins l’oferta gastronòmica un restaurant al nou edifici del Coll de la Botella. Finalment, s’ha creat el forfet no consecutiu, per facilitar que els clients esquiïn quan vulguin.