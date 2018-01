Teleassistència domiciliària, també fora de casa

La Creu Roja Andorrana s’ha proposat ampliar la cobertura del servei de Teleassistència Domiciliària (TAD) amb l’objectiu que els 315 usuaris que actualment es beneficien d’aquest servei que presta l’entitat puguin utilitzar-lo també quan són fora de casa.

De moment, la proposta de l’entitat és connectar el sistema d’avisos al centre d’atenció i seguiment del servei de la Creu Roja de Catalunya, a través d’un dispositiu que permetria localitzar persones a través de la xarxa de telefonia mòbil i, de manera remota, detectar situacions potencialment perilloses, incloent-hi possibles pèrdues de coneixement.

El director general de la Creu Roja Andorrana, Jordi Llansó, assegura que en aquests moments ja s’ha resolt la part tècnica amb l’entitat catalana i que es començarà a implementar el servei l’any vinent de manera progressiva: “Primer s’implantarà a aquells usuaris de la teleassistència a domicili més autònoms, i posteriorment s’anirà obrint a la resta”. El nou servei passarà per diferents proves i “no l’implantarem si no aconseguim tenir la mateixa qualitat de servei que tenim amb la teleassistència a domicili”.

Llansó vol que, a la llarga, l’organització pugui proporcionar un servei propi, “100% andorrà, amb un centre d’atenció i seguiment a Andorra on treballi gent del país i s’apliqui tecnologia pròpia”.

El triple d’usuaris en 12 anys

Ara hi ha 315 persones que disposen del servei de la teleassistència a domicili arreu d’Andorra, una xifra que s’ha triplicat els últims 12 anys, segons indica l’evolució estadística del servei, que es presta a través de l’àrea social de la Creu Roja. La TAD es va implantar l’any 2001 amb la col·laboració de la pionera Creu Roja de Catalunya, i dona una resposta immediata als usuaris que es troben en situacions d’emergències a casa, les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any.

És el cas de la Maria Teresa, usuària del servei des del 2005, que assegura que al principi va contractar-lo per precaució però d’ençà que el té està molt més tranquil·la: “Sé que si em passa res, estic connectada i podran venir a ajudar-me”. A més, considera que la teleassistència a domicili és un gran servei, ràpid i “amb voluntaris molt amables”, tot i que troba a faltar un mecanisme per poder avisar en cas de pèrdua de coneixement, precisament el que cobrirà la teleassistència mòbil que es posarà en marxa durant el 2018.

La demanda més habitual prové de gent gran però cada cop n’hi ha més per altres causes i de persones més joves amb poca autonomia. Per això, la Creu Roja vol implantar la teleassistència mòbil per donar resposta a l’usuari independentment de la seva localització.