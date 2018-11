L’ànima d’un barri, capturada en imatges

El projecte #RavalKm0 va néixer l’any 2015 tenint com un dels seus principals objectius atraure els visitants d’arreu de la ciutat i el país perquè anessin al Raval i descobrissin la seva àmplia oferta comercial, cultural i gastronòmica. Alhora també pretenia contrarestar l’estigma negatiu d’un barri que acostuma a aparèixer als mitjans només quan protagonitza notícies de caràcter negatiu. La millor manera de fer-ho era donant protagonisme, a través d’aquesta iniciativa, als comerciants, el veïnat i els treballadors, el valor més important amb què compta el Raval i que l’ha convertit en un espai singular, en un barri amb personalitat pròpia i que ha sobreviscut a diverses problemàtiques sense perdre l’essència.

En aquest sentit, el barri acusa també de manera especialment accentuada els canvis vertiginosos que afecten el conjunt de la ciutat: la crisi habitacional, el problema de l’especulació, el debat sobre quin model turístic és sostenible i no va en contra dels veïns...

Són temps de tensions diverses que, a vegades, poden distorsionar el dia a dia d’un barri molt marcat per la cooperació i la solidaritat. L’objectiu era visibilitzar a través d’aquest projecte la força d’un barri molt divers, que treballa conjuntament per a la millora de la seva qualitat de vida i a favor de la convivència entre el veïnat. Amb més d’un 50% del seu veïnat nascut fora d’Espanya, el Raval és un exemple de respecte per la seva pròpia diversitat.

Els llums de #RavalKm0 havien de reflectir aquesta ànima lluitadora i diversa, i el 2016 es va encarregar a la prestigiosa fotògrafa (i també veïna del barri) Maria Espeus que fotografiés més de 60 veïns, comerciants i treballadors del Raval per què, per primera vegada, aquestes imatges es convertissin en arcs de llum de Nadal per al projecte #RavalKm0. Les fotografies mostraven vincles laborals, familiars i de veïnat entre persones que, de manera voluntària, es van apuntar a la iniciativa responent a una crida feta a través de les xarxes socials. Tot el projecte, de fet, estava trenat des d’aquesta concepció de comunitat i xarxa.

L’any 2017, davant la bona resposta amb la qual va ser acollida la primera edició de la iniciativa, el veïnat, els comerciants i els treballadors del Raval van tornar a ser els protagonistes dels arcs de llum #RavalKm0. I si en el debut es va comptar amb una professional ben reconeguda, per a aquesta ocasió es va obrir una convocatòria perquè un jove talent del barri s’encarregués de captar l’ànima dels vincles entre més de 80 persones del barri. L’escollida va ser una jove fotògrafa vinculada al Raval, Laia Albert, amb una obra personal marcada pels retrats i la fotografia documental en blanc i negre. Un altre cop, les seves estampes van ser la base a partir de la qual es van fer els llums de Nadal d’aquell any.

Aquesta és una campanya acumulativa i, per tant, els arcs d’aquest 2018 conviuran amb els de les edicions anteriors: és un barri que suma, que funciona per addició, per complementarietat.