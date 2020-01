“Cada any hi ha més i Millors pràctiques”

Clara Sapena, estudiant de la Facultat d’Infermeria, està fent tercer curs. Realment el que la va fer decidir estudiar a la UdG és el seu pla d’estudis, tot hi que també hi va influir el fet que era a prop de casa i hi podia anar en transport públic. Valora molt positivament el funcionament de la seva facultat, tant les diferents metodologies com el fet de poder començar a fer pràctiques com a estudiant des del primer curs. Ja l’hi havien recomanat altres estudiants. Quan feia batxillerat també va assistir a la Jornada de Portes Obertes, i el fet de veure la facultat i poder conèixer totes les activitats que s’hi fan la va fer acabar de decidir. Troba que és un centre molt acollidor, que permet conèixer moltíssimes persones i on t’hi pots sentir molt a gust.

Fa molts anys que deia que volia ser infermera. Creu que és una professió preciosa, en què “es treballa per a les persones i amb les persones”, però que la seva feina és poc visible. Una infermera té una funció molt important per al dia a dia de la persona que necessita assistència sanitària: “Valoro molt de la universitat el factor humà que ens han donat de la nostra feina. Personalment, abans de començar la carrera no hauria pensat que una persona tingui tants determinants en matèria salut i que nosaltres, com a professionals, puguem mirar d’incidir-hi perquè la salut millori i la persona se senti millor”.

Estudi amb casos “reals”

Troba essencial que es faci servir la Metodologia ABP: “Ens plantegen un cas bastant “real” i a partir d’aquest cas plantegem uns objectius que hem de resoldre en una setmana. Crec que és una molt bona manera de ser autònom en el teu aprenentatge i de poder motivar-te a trobar informació sobre temes d’interès”. També destaca l’ús dels laboratoris amb les TIP (tècniques i procediments), que permet aprendre les diferents tècniques que implica la feina d’infermera.

Considera que les pràctiques són la millor part de la carrera: “És el moment que tenim els estudiants per poder aplicar tots aquells coneixements de classe en les persones reals, en contacte directe amb les persones, i ens permeten guanyar experiència. L’altre dia amb una companya comentàvem: “Cada any són més i millors!”, i realment és així, cada any, amb més coneixement, són millors”.

L’entorn de classe el troba molt agradable: “Tothom que vol ser professional de la infermeria ja té un component de personalitat i realment tots tenim un tracte molt humà entre nosaltres. Hi ha diferents grups d’amistats, però entre tots ens portem molt bé, hi ha un bon ambient de grup”.

Creu que la UdG és una de les millors universitats per estudiar Infermeria. En altres llocs no fan classes tan dinàmiques com als seminaris de l’Aula d’Habilitats Clíniques, que és com una consulta d’un CAP, on es poden fer diferents role playings per practicar.

Anima els nois a apuntar-s’hi: “És una professió que està molt estigmatitzada, però es basa en la teva manera de ser i la teva empatia, i trobo molt positiu que si un noi té aquestes característiques s’animi a fer aquest grau, ja que és una feina molt bonica”. Creu que els futurs infermers poden ensenyar uns valors determinats. Qui treballa amb persones hauria de tenir certes habilitats. Com a generació que posa tant d’èmfasi en la salut, està segura que poden aportar innovació i nous coneixements.