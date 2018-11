El barri en fotografies

La festa de l’encesa de llums també coincidirà amb la inauguració a La Capella (Hospital, 56) d’una exposició de 60 fotografies que han inspirat els arcs de llum dels últims tres anys del projecte, així com alguns dels que s’han produït per a aquesta nova edició. Gran part de les imatges que es podran veure estan realitzades per Jordi Puig, l’encarregat de les fotografies d’aquest any i que tenen com a eix temàtic la relació entre avis i nets. Puig és un fotògraf especialitzat en la realització de sèries de retrats de col·lectius diversos que duu a terme a partir de convocatòries obertes o bé a través de fets espontanis que tenen una intencionalitat que va més enllà del resultat fotogràfic. A l’exposició també es podran veure imatges fetes per les fotògrafes Maria Espeus i Laia Albert en les dues anteriors edicions. L’exposició estarà oberta al públic del 24 de novembre al 6 de gener, de dimarts a dissabte, de 12 h a 20 h, i diumenges i festius d’11 h a 14 h. Els dilluns l’exposició estarà tancada.