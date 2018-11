El barri que defuig les etiquetes

Enfront de la quadrícula racional de l’Eixample, els carrers recargolats del Raval conviden al pensament més intuïtiu i introspectiu. Passejar-hi significa estimular la imaginació, també. Quina botiga devia haver-hi aquí? Qui era que havia tirat una bomba al restaurant Can Lluís del carrer de la Cera, als anys 40? Què se n’ha fet d’aquella àvia mig cega que demanava almoina per les terrasses? El Raval és un barri de mil històries i, sobretot, de milers de personatges, reals, llegendaris o imaginats. O anònims: l’home del bastó que renega tothora pel carrer Hospital, la família que mata la tarda pelant cabeces d’alls asseguda al carrer de la Cendra, el resistent venedor de discos al carrer Tallers cada cop més envoltat de botigues de roba...

Molts escriptors han volgut retratar el Raval. I alguns dels retaules són magnífics, però la màgia del barri és precisament que repel·leix l’encasellament i les etiquetes. És, també, un petit miracle de convivència, tenint en compte la situació socioeconòmica de molts dels seus habitants i el fet que es tracta de la porta d’entrada de la ciutat per a molta gent. Però el secret d’aquest equilibri -amenaçat en temps convulsos- és molt simple: aquells a qui alguns anomenen “els immigrants” per als ravalencs són, senzillament, “els veïns”. La majoria de problemes relacionats amb el barri tenen molt més a veure amb les desigualtats econòmiques, que el sistema permet o alimenta, que no pas amb les desigualtats del to de pell dels que hi vivim.

La il·luminació de Nadal del projecte #RavalKm0 és un homenatge, doncs, a la gent del barri i als seus personatges: a tots aquells que, dia a dia, l’omplen de vida. Això és el que es veu: al darrere de cada figura hi ha una història que parla de diversitat i vincles. Però després hi ha el que no es veu. És a dir, tot el que implica un projecte com aquest, que uneix gent de molts àmbits diferents per a un objectiu tan senzill com potent: il·luminar els carrers del Raval perquè els nostres tombs erràtics -fora quadrícules!- tinguin aquests dies una llum especial.

Àlex Gutiérrez, autor del pròleg del llibre #RavalKM0