Alfred Nobel i la ‘fake news’ de la seva mort

Es diu sovint que la creació dels premis Nobel és el resultat de la cerca de redempció pòstuma d’Alfred Nobel per haver inventat la dinamita, per tantes morts i mutilacions que havia causat. També s’explica que el va trasbalsar llegir en un diari francès el seu propi obituari, deu anys abans del que tocava. Això sí que és avançar-se a l’exclusiva. El rotatiu no s’estava per tonteries i el va titular “ Le merchant de la mort ”.

Resulta que el diari havia confós la mort del seu germà amb la seva. Alfred Nobel havia sigut víctima d’una fake news involuntària. Estaria bé que una fake news hagués tingut aquest efecte redemptor miraculós, però ens sap greu dir que la mateixa història també sembla estar un mica mitificada, una fake news històrica, per una senzilla raó: si realment et penedissis de la tragèdia que causen els teus explosius, ¿hauries seguit produint-ne i sostenint que la creació d’armes cada vegada més mortíferes és el camí per a la pau?

En tot cas, és divertit imaginar com s’hauria tractat actualment una notícia com aquesta a les xarxes socials: un tsunami de moralistes renyant el diari per no respectar els difunts, les disculpes del diari per la confusió, mems i insults a dojo, una altra legió moral increpant l’Alfred amb fotografies de nens mutilats per la dinamita, l’Alfred contractant una legió de bots per cantar les seves benaurances, indignats a banda i banda tuitejant molt... I, al final... res. Una fake news més. I cap a una altra: “No hi ha Nobel de matemàtiques perquè un matemàtic s’ho feia amb la dona de l’Alfred”. Difícil de defensar quan no es va casar mai... però fem bullir les xarxes, vinga, no fos cas.

I així estem: fake news i éssers de llum. Gent que t’il·lumina amb un: “Doncs jo no acceptaria el premi pel passat sanguinari d’Alfred Nobel”. Una pena que no siguis a la llista de candidats. Però gràcies.