Obesitat, malnutrició i canvi climàtic

S indèmia és un concepte recent en medicina. S’utilitza per designar una epidèmia conjunta de dues o més malalties que interaccionen de manera sinergètica i produeixen una càrrega excessiva de malaltia en una població. La revista mèdica The Lancet ha publicat els resultats i recomanacions d’un estudi fet per una comissió internacional sobre una sindèmia del segle XXI causada per la coincidència de l’obesitat, la malnutrició i el canvi climàtic, que són tres grans amenaces per a la salut i la supervivència de l’espècie humana. (El canvi climàtic es considera també una pandèmia perquè afecta la salut dels humans i dels sistemes naturals dels quals depenem, és a dir, la salut del planeta.)

No hem de pensar que el problema d’aquesta sindèmia afectarà només els països en vies de desenvolupament; afectarà les classes més pobres i desfavorides en qualsevol racó del planeta. La salut depèn de factors personals, socials, econòmics i ambientals que no estan regulats pel sistema sanitari d’un país. Cal que els governs facin efectiva l’estratègia Salut a totes les polítiques, plantejada per l’oficina europea de l’Organització Mundial de la Salut. Alguns països, com ara Alemanya, el Brasil, Qatar i Suècia, ja han desenvolupat polítiques que promouen una nutrició sostenible des del punt de vista ambiental i models de nutrició que garanteixen la seguretat alimentària i milloren la qualitat de la dieta, la salut humana, el benestar i l’equitat social, i que responen als reptes del canvi climàtic.

De tota manera, que els governs marquin unes directrius no és suficient per aconseguir fer realitat aquests canvis; cal que la població s’hi impliqui i actuï com a agent de canvi en àmbits diversos: des de càrrecs electes fins a la ciutadania en general, passant per empresaris, pares, consumidors i comerciants.