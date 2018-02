Els gens que no heretem dels pares també ens influeixen

Durant segles s’ha distingit entre l’herència i la criança, és a dir, entre el que és innat i el que adquirim després. Al segle XIX, l’erudit anglès Francis Galton va plantejar des d’un punt de vista científic l’oposició entre herència i criança. La veia com una batalla entre l’herència i l’experiència que ens configura al llarg de la vida. “Quan l’herència i la criança competeixen per la supremacia, sovint la primera acaba sent la més forta”, va escriure el 1874.

Avui els científics fan una cosa que Galton no es podia ni imaginar: poden rastrejar els gens que heretem dels nostres pares. Troben pistes que expliquen la influència d’aquest llegat genètic en molts aspectes de la nostra experiència, des del risc de contraure un càncer fins a la tendència a adquirir l’hàbit de fumar. Però esbrinar exactament de quina manera una determinada variant de l’ADN configura el rumb de la nostra vida està resultant molt més complicat del que Galton hauria suposat mai. No hi ha una frontera clara entre l’herència i la criança: la influència d’una variant -si és que es produeix- pot dependre de l’entorn.

Genètica i educació

Un estudi publicat recentment demostra, una vegada més i d’una manera força sorprenent, aquesta complexitat. Els investigadors han descobert que els gens poden contribuir a determinar els anys d’escolarització dels nens; el que passa, però, és que alguns d’aquests gens funcionen a distància perquè corresponen als pares. L’estudi s’ha publicat a la revista Science.

Els autors han creat una nova expressió per a aquest concepte: genetic nurture (criança influïda per la genètica). És una idea desconcertant per als científics acostumats a buscar els vincles entre els gens i les funcions que controlen. De vegades una variant genètica ens afecta no perquè ens influeixi directament, sinó perquè provoca canvis en els que ens envolten, assenyala Paige Harden, psicòloga de la Universitat de Texas i coautora d’una ressenya del nou estudi: Something is happening outside your own skin [Alguna cosa està passant fora de la teva pròpia pell].

Molt abans que els científics fossin capaços d’interpretar amb facilitat l’ADN, ja hi havia indicis que els gens influeixen en el període de temps que els nens assisteixen a l’escola. Uns investigadors van comparar bessons idèntics -que tenen un ADN pràcticament idèntic- amb bessons dizigòtics, i en tots els estudis els resultats escolars dels bessons idèntics tendien a assemblar-se més que no els dels altres.

Una eina nova

La revolució que ha representat recentment la seqüenciació de l’ADN ha donat als investigadors un nou mitjà per estudiar aquest lligam. El 2016, per exemple, investigadors anglesos van fer un estudi de centenars de milers de persones i van relacionar 74 variants genètiques diferents amb els anys d’escolarització dels participants. Algunes de les variants es trobaven en gens actius en el cervell en desenvolupament, on influïen potser en trets força rellevants: des de la facilitat per aprendre paraules noves fins a la motivació inspirada per objectius a llarg termini.

De tota manera, la relació entre els gens i l’educació no està gens clara. Cada variant genètica representa, de mitjana, només unes quantes setmanes del total. I quan els investigadors intenten esbrinar la importància d’aquestes variants en tota la població, acaben obtenint unes xifres diferents. Alguns investigadors calculen que la proporció és d’un 21%; d’altres la fan pujar fins al 40%. Aquestes dues xifres volen dir que la genètica no és capaç d’explicar moltes de les variants. Els factors de l’entorn poden explicar-ne algunes: el poder adquisitiu de la família, per exemple, o la qualitat de les escoles dels fills, o el grau d’exposició a la contaminació.

Quan el 2013 van sortir els primers estudis dels resultats escolars relacionats amb l’ADN, un genetista anomenat Augustine Kong va analitzar aquestes dades. En aquella època, Kong treballava a DeCode, una empresa de genètica amb seu a Islàndia, i això li va permetre buscar algunes variants a la base de dades d’ADN islandès propietat de la companyia. Augustine Kong es preguntava si als altres investigadors els havia passat per alt una cosa molt important:“De sobte se’m va acudir que part d’aquest efecte podia venir dels pares. I després em vaig obsessionar amb aquesta idea”.

Gens que actuen a distància

Al capdavall, els gens dels nens provenen dels seus pares. Kong pensava que era possible que els gens que afectaven el rendiment escolar dels nens influïssin en el comportament dels pares més que no pas en les accions dels fills.

Kong estava en bones condicions per demostrar aquesta idea. DeCode té els registres genètics de bona part dels 338.349 habitants de l’illa, entre els quals hi ha molts pares i fills. I una de les preguntes que DeCode incloïa era el nombre d’anys d’escolarització. En aquest estudi, el Dr. Kong i els seus col·legues van aplicar un mètode nou per avaluar la influència dels gens en l’educació. No van analitzar cap variant per separat per veure si hi tenia un impacte clar, sinó que van sumar la influència de centenars de milers de variants presents a l’ADN dels humans, encara que en tinguessin poca o gens. Els investigadors van comparar 21.637 islandesos amb els seus pares. No cal dir que els fills havien heretat una còpia de tots els gens dels seus pares. Alguns d’aquests gens podien estar relacionats amb el rendiment escolar i d’altres no.

Augustine Kong i els seus col·legues, però, van centrar la seva atenció en les variants que els pares no havien traspassat als seus fills. Els investigadors van descobrir que aquestes variants permetien pronosticar els anys d’escolarització dels fills, encara que els nens no les haguessin heretat. Qualsevol variant present en els pares produïa un efecte minúscul en l’educació dels nens. Però els investigadors van veure que, si es combinaven tots, els gens no transmesos hi tenien un impacte considerable. El seu efecte combinat era aproximadament un 30% més elevat que el dels gens heretats pels nens.

La importància de l’entorn

“L’efecte genètic directe és força més escàs del que tothom pensava”, afirma el Dr. Kong, que ara és professor de la Universitat d’Oxford. ¿I com és, això? El Dr. Kong suposa que els gens dels pares influeixen en l’entorn en què creixen els fills: “Les variants relacionades amb la planificació del futur potser tenen una gran influència en la criança”.

La Dra. Harden creu que això de la criança influïda per la genètica acabarà sent un fenomen molt complex: “La meva intuïció és que no és una cosa, sinó una constel·lació de coses”.

Si la Dra. Harden i altres investigadors del comportament humà han acollit favorablement l’estudi perquè aporta novetats sobre l’herència i la criança, als científics especialitzats en animals els ha recordat alguns aspectes de la seva feina. Piter Bijma, que estudia ramaderia a la Universitat de Wageningen, dels Països Baixos, ha assegurat que aquests descobriments no el sorprenen, “eren previsibles”.

Bijma i altres investigadors han acumulat una gran quantitat de proves que demostren que els animals estan influïts no només pels seus gens sinó també pels dels seus pares. Els vedells creixen ràpidament gràcies a uns gens que estimulen el creixement o perquè les seves mares tenen aquests mateixos gens, que els fan produir més llet. Un vedell pot heretar de la seva mare aquestes variants que estimulen la producció de llet. Però el fet que el vedell les tingui no vol pas dir que els vedells hagin de ser més grossos. Segons Bijma, comparats amb altres mamífers, els nens són especialment dependents respecte als seus pares, no només pel que fa a l’alimentació i altres elements essencials, sinó també pel que fa al desenvolupament social. Per tant, és raonable que experimentin efectes semblants. “Els éssers humans cuiden molt bé els seus fills, de manera que és molt probable que la manera de criar-los tingui un component genètic”, afirma el Dr. Bijma.

La Dra. Harden diu que prendre en consideració el component genètic de la criança pot millorar les investigacions sobre els efectes de la pobresa en els resultats escolars, així com els estudis sobre mètodes per millorar el sistema educatiu. I afegeix: “Vist en retrospectiva, és obvi i molt elegant. Molta gent dirà: «Amb això veig les meves dades amb uns altres ulls»”.