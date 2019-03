“És terrible: depenem de la ciència però no se’n percep la importància”

Dava Sobel (Nova York, 1947) és una de les persones que escriu sobre ciència més llegides a tot el món. Ha visitat Barcelona per impartir una conferència al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) sobre les protagonistes del seu últim llibre, El universo de cristal (Capitán Swing, 2017), que treballaven a l’observatori astronòmic de Harvard i gràcies a les quals es va identificar de què estan fetes les estrelles i a quina distància es troben. Premiada per institucions d’arreu del món, va ser molts anys reportera al New York Times, és professora en diverses universitats i membre del jurat del Premi Pulitzer de no-ficció. L’asteroide 30935, un roc de dos quilòmetres i mig de diàmetre que fa una volta al Sol cada dos anys i set mesos situat entre Mart i Júpiter, porta el seu nom.

Asseguda al sofà d’un hotel de cinc estrelles, se la veu menuda, discreta, absent, com si tota aquella pompa no anés amb ella. Parla fluix i a poc a poc i de tant en tant riu amb els ulls que les ulleres de pasta blava no li aconsegueixen amagar. Quan veu l’exemplar castellà rebregat i ple de notes de Longitud (Anagrama, 2006) a partir del qual es formulen algunes preguntes d’aquesta entrevista, s’ofereix a enviar personalment un exemplar de l’edició catalana, La longitud (Edicions 62, 1997), ja exhaurida.

Pels llibres que ha escrit sobre Copèrnic i Galileu, sembla que li interessa molt l’origen de la ciència moderna.

La ciència ha canviat tant que avui ja no hi ha històries que se centrin en un sol individu. Copèrnic i Galileu, a més, havien de defensar una idea que anava en contra de la creença popular i religiosa, i tot això els converteix en personatges molt interessants.

Va escriure un llibre històric sobre Copèrnic però tot i així va tenir la necessitat d’escriure’n una obra de teatre.

Escriure l’obra va ser la meva primera idea. Quan vaig llegir la història de la seva vida, em va semblar molt interessant que arribés a la idea heliocèntrica quan era jove i li fes por publicar-la. Va estar trenta anys pensant-hi, desenvolupant-la, escrivint-ne un llibre, però no va fer cap esforç per publicar-lo. Quan arribava als setanta anys, va rebre la visita d’un jove estranger que el va convèncer de fer el que havia evitat tota la vida. Em va semblar que imaginar el que va passar entre ells dos podia donar lloc a una bona obra de teatre. El meu editor em va proposar contextualitzar l’obra amb un llibre històric, i així ho vam fer.

Qui era aquest visitant misteriós?

Es deia Rheticus, era un matemàtic i astrònom de Wittenberg. Va ser ell que va publicar el famós llibre de Copèrnic a Alemanya. Rethicus era luterà, i Copèrnic, catòlic. I de fet, a la ciutat on vivia Copèrnic el luteranisme estava prohibit, o sigui que mantenir aquest visitant a la ciutat era un acte il·legal, i no hi ha informació de com s’ho van manegar. El va amagar, per exemple?

Creu que el teatre és un bon llenguatge per explicar històries científiques?

Qualsevol llenguatge és bo, perquè quan escrius no-ficció sovint només arribes a la gent que ja està interessada en el tema. I els científics tenen tan mala reputació... Molta gent pensa que són anormals, bojos, que són freds i sense sentiments. De manera que facis el que facis està bé, si és per trencar aquesta idea.

Sembla que també està interessada en la gent que no apareix als llibres d’història. Va escriure un exitós llibre, La longitud , sobre John Harrison, el rellotger que va trobar per primer cop la manera de mesurar el temps amb prou precisió perquè navegants i exploradors es poguessin situar en un mapa.

La història de Harrison connecta tant amb l’actualitat... Utilitzem el GPS cada dia i no sabem d’on ve. A més, és una història meravellosa: Galileu i Newton havien treballat en el mateix problema i Harrison, que va sortir del no res i no tenia educació formal, el va resoldre!

També va escriure sobre Galileu des del punt de vista de la seva filla.

Galileu sempre m’havia interessat com a personatge, però s’ha escrit tant d’ell que mai vaig pensar que tingués res nou a dir. Mentre investigava per a La longitud en una biblioteca de Pennsilvània especialitzada en la mesura del temps [somriu en veure la boca oberta de l’entrevistador] vaig llegir un llibre sobre Galileu i allà vaig descobrir una carta de la seva filla. Li explicava que havia de reparar el rellotge del convent on vivia. Era fantàstic. I la carta era tan bonica que vaig tenir la certesa que podria dir alguna cosa nova sobre el personatge.

Com troba bones històries?

Cada llibre és diferent. El cas d’ Els planetes (Edicions 62, 2006), per exemple, va sortir d’un llibre per encàrrec que va ser un fracàs. Anys més tard, el mateix editor em va donar llibertat per escriure el meu propi llibre sobre el tema i aquest cop sí que va funcionar. Però les històries, més que buscar-les, te les vas trobant i de tant en tant n’hi ha que se t’aferren. Escriure un llibre requereix molt de temps i es passen moments difícils durant el procés. Per tant, només pots escriure sobre allò que realment t’interessa. No és tant una tria com sentir aquesta atracció.

La història que explica a El universo de cristal la va descobrir fa molt de temps. Per què no la va escriure fins tants anys després?

És una història complicada d’escriure perquè hi ha molts personatges (almenys sis d’elles van ser realment importants), s’estén molt en el temps i hi ha moltíssima ciència. A més, inicialment no m’havia interessat el fet que fos una història de dones.

Per què no?

De fet, escriure aquest llibre em va fer pensar-hi. Em fa l’efecte que havia absorbit l’actitud general que les històries de dones no són tan importants com les d’homes. I descobrir això en mi mateixa em va sorprendre. Aquest llibre va canviar la meva visió i em vaig adonar que aquest tipus d’històries són necessàries. Però en un primer moment, tot i que sabia que el que havien fet era important, potser no vaig apreciar prou la dificultat i la importància de la seva feina, així com la llibertat que tenien per fer recerca.

Tenien molta llibertat però tenien un sou molt més baix que els homes.

Sí, i això encara passa ara.

Ha canviat gaire, la situació?

La idea d’una dona científica no és tan sorprenent avui com abans. Si quan coneixes algú li dius que ets física de partícules, se sorprendrà, però sabrà que és una situació possible. Fa cent anys, hauria estat molt inusual. Ara hi ha moltes dones que fan ciència, però encara no ocupen els nivells més alts ni tenen els mateixos sous que els homes. Després de l’època que descric en el llibre, la situació de la dona va experimentar una involució.

Què s’ha de fer per revertir la situació?

L’única cosa que veig clar que és necessària i en la qual puc participar és proporcionar més exemples de dones científiques. Moltes d’aquestes històries són històries de ràbia i decepció. La història de Rosalind Franklin, per exemple, [que va ser fonamental en el descobriment de l’estructura de l’ADN però no va obtenir el reconeixement dels Nobel James Watson i Francis Crick] sempre s’explica d’una manera amarga. La història que explico en aquest llibre és una història feliç. Sorprenentment, hi ha moltes històries felices de dones científiques de les quals ningú ha sentit a parlar, i que donarien per molts més llibres dels que puc escriure.

Fa més de 40 anys que es dedica a escriure sobre ciència. ¿Creu que la ciència rep l’atenció que es mereix als mitjans de comunicació?

No, en absolut. Quan vaig començar al New York Times, l’any 1979, érem en una època daurada del periodisme científic. Hi havia diverses revistes de ciència i hi havia seccions de ciència als diaris. Per moltes raons -pressupostos més baixos, entre d’altres-, la presència de la ciència als mitjans ha disminuït. Depenem molt de la ciència i la tecnologia, i al mateix temps la gent té la sensació que la ciència no és important. La situació és terrible.

Pseudociències, antivacunes, negacionistes del canvi climàtic...

Els nivells més alts del govern nord-americà no és que vagin enrere, allò és tota una altra cosa. No sé què podem fer. M’aterreix. Trump no sap res de ciència. Pensa que el canvi climàtic és una farsa. Ha nomenat un negacionista per a un comitè sobre el canvi climàtic. A banda d’això, no veig cap lideratge enlloc que sigui prou potent per influir en el dia a dia de la gent. El meu editor em diu que els llibres sobre canvi climàtic no es venen. Com ens hem de comportar davant del perill a què ens enfrontem? Tothom és un estruç? Ningú entén el problema?

Què hi pot fer, el periodisme científic?

Em sembla que tots estem cridant i estirant-nos els cabells. Sempre que puc intento parlar-ne. Sempre que parlo en públic tinc la necessitat de recordar que el canvi climàtic és real, que estem en perill i que hem de fer-hi alguna cosa.

Ja l’escolten, els polítics?

Ara tenim una congressista molt jove de Nova York, Alexandria Ocasio-Cortez, que té molt de carisma i està molt alineada amb la lluita contra el canvi climàtic. És un començament esperançador, perquè la gent jove li para molta atenció. De fet, com ha passat en el cas del Brexit, cada vegada veiem més que la gent gran determina el resultat de les votacions. Estic començant a pensar que així com hi ha una edat mínima per votar, n’hi hauria d’haver una de màxima. No és just que la gent gran decideixi el futur de la gent jove.