La teràpia gènica torna amb un nou fàrmac 18 anys després

Tan bon punt es va descobrir que l’ADN conté la informació que una cèl·lula necessita per funcionar correctament, es va començar a investigar com aprofitar-ho en benefici propi. Alguns resultats d’aquesta recerca han sigut aprendre a clonar, crear organismes modificats genèticament o la teràpia gènica, que fa servir ADN per curar malalties. A finals del segle XX semblava que la teràpia gènica seria una revolució que canviaria la medicina, però problemes tècnics van impedir que s’acabés d’implantar. Quinze anys després s’ha tornat a intentar. Els avenços recents han fet que, finalment, estigui a punt d’aprovar-se el primer fàrmac d’aquest tipus, concretament per tractar una forma de ceguesa hereditària.

Què és la teràpia gènica

El concepte de teràpia gènica és simple: si una cèl·lula no està fent la seva feina correctament, se li injecta un gen que l’ajudi a recuperar la normalitat. Mentre que la majoria de fàrmacs que es fan servir regularment són compostos inorgànics, en aquest cas el principi actiu seria l’ADN, la molècula bàsica de la vida. Per exemple, algunes formes de diabetis apareixen perquè les cèl·lules del pàncrees no fabriquen prou insulina; si se’ls pogués afegir una còpia extra del gen d’aquesta hormona, això faria que els nivells tornessin a ser suficients. Aquestes teràpies funcionarien especialment bé en malalties causades per l’herència d’un gen defectuós.

Tot i que, sobre el paper, sembla una idea fàcil de desenvolupar, a la pràctica hi ha un obstacle que, durant molt de temps, ha semblat insalvable: com administrar el gen a les cèl·lules que el necessiten. A diferència de les substàncies químiques, l’ADN no es pot donar ni en pastilla, ni en injecció ni en cap altre dels formats habituals, perquè tan bon punt el cos el detecta s’apressa a destruir-lo. Per sort, la natura ja ha desenvolupat una manera molt efectiva de transportar ADN: els virus. En realitat, aquests microbis són poc més que uns quants gens envoltats d’una càpsula que els protegeix i els permet entrar a les cèl·lules, on s’acabaran reproduint. Així doncs, des del començament es va pensar que es podrien fer servir els virus com a missatgers per portar els gens fins al seu objectiu.

Un assaig dramàtic

Després de diverses proves, es va aconseguir crear virus que infectaven les cèl·lules diana, però, un cop dins, no es multiplicaven ni les destruïen, que és el que passa en una infecció. Tot anava bé fins que, el 1999, Jesse Gelsinger, un noi de 18 anys que s’havia presentat voluntari a una prova clínica de teràpia gènica, va morir a causa d’una reacció immune massiva que el seu cos va posar en marxa per intentar neutralitzar els virus que se li havien injectat. A més, en una altra prova es va veure que un tractament similar podia causar leucèmia en nens. Això va aturar en sec tots els experiments programats i el camp de la teràpia gènica va quedar pràcticament oblidat durant una dècada.

El retorn de la teràpia gènica

Però malgrat que ja no era un tema de moda, els científics no van parar mai de buscar la manera de superar aquests obstacles. El resultat és que, a poc a poc, s’ha continuat avançant. La culminació dels esforços va arribar a mitjan octubre, quan l’agència que autoritza els nous medicaments als Estats Units, la FDA, va emetre un informe favorable a una teràpia gènica dirigida contra un tipus de ceguesa progressiva. Si tot va com està previst, és molt probable que es pugui comercialitzar a començaments de l’any que ve, cosa que significaria el retorn de la teràpia gènica al primer pla de l’actualitat.

El tractament, que es diu Luxtuma i el fabrica l’empresa americana Spark Therapeutics, és per a persones que es queden cegues perquè els fotoreceptors de la retina no responen a la llum i s’acaben destruint. Es tracta d’un virus que transporta una còpia del gen RPE65, que és el que aquests malalts hereten espatllat, i s’injecta directament a l’ull perquè arribi a la retina. Les primeres proves, fetes en 31 voluntaris, demostren millores substancials de la visió que es mantenen almenys un any. No se sap, però, quant duraran els efectes, que segur que no seran permanents.

El futur de la teràpia gènica

Possiblement els pròxims anys veurem més teràpies gèniques que arriben al mercat. Malgrat que certs centres poc escrupolosos arreu del món fa temps que n’ofereixen sense cap mena de garanties que funcionin o que ni tan sols són segures, l’únic precedent científicament validat de Luxtuma és un fàrmac contra la pancreatitis aprovat a Europa el 2012. Malgrat tot, sempre s’ha discutit que fos realment efectiu, fins al punt que la companyia que el fabrica no en renovarà la patent. Però a part d’això s’estan fent proves per tractar l’hemofília, certs trastorns immunes i altres malalties causades per un sol gen. Simultàniament s’estan posant a punt altres variants, com les teràpies cel·lulars, en què al laboratori es canvien els gens d’una cèl·lula que s’ha tret de l’organisme i després es torna a injectar. L’exemple més conegut és la immunoteràpia contra el càncer, en què es modifica l’ADN de glòbuls blancs perquè reconeguin millor les cèl·lules malignes i les matin.

Salvador Macip és metge i investigador de la Universitat de Leicester