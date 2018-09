Les conferències: Una visió culta i amena

El festival sempre té un vessant acadèmic, amb ponents de prestigi. Com cada any, el cicle de conferències Miquel Pujol Canelles oferirà tres ponències amb crèdits de lliure elecció per als estudiants universitaris. Un dels temes centrals d’aquest apartat acadèmic serà la figura de Carles Fages de Climent. El coordinador d’aquest cicle, responsable del Centre d’Estudis Trobadorescos i comissari de l’Any Fages de Climent, Jordi Canet, destaca que la dimensió cultural i acadèmica del festival, amb estudiosos de primer nivell, ajuden a divulgar el llegat medieval de Castelló d’Empúries.

La conferència inaugural anirà a càrrec del doctor en filologia Xavier Renedo, que oferirà una anàlisi de les figures de Ponç Hug IV d’Empúries i Ramon Muntaner. L’acte, que se celebra dijous (capella de Santa Clara, 18 h), s’inclou en l’Any Carles Fages de Climent 2018. Una hora més tard es presentarà la revista Mot so Razo. Tot seguit, a les 20 h, es farà una lectura dramatitzada d’ El Bruel, de Carles Fages de Climent, a càrrec de l’associació teatral Tequatre. Es tracta d’una de les obres teatrals més celebrades de l’escriptor empordanès, inspirada en una llegenda medieval del comtat d’Empúries.

Epigrames enginyosos

La xerrada de divendres (Sala Gòtica, 18 h) analitzarà la relació de Fages de Climent amb el pare de l’epigrama llatí, Marc Valeri Marcial (40-104 dC), a través de l’estil i el llenguatge. Anirà a càrrec del filòleg i llatinista Antoni Cobos, que destaca que “com Marcial, a Fages de Climent li agradava fer rimes amb els noms dels seus protagonistes i elaborava uns poemes amb uns finals molt enginyosos i políticament incorrectes”.

El cicle de conferències es clourà dissabte a les 12 h amb la ponència titulada Els darrers Empúries i l’arribada del gòtic al nord-est català (1261-1322), a càrrec de Josep Maria Gironella Granés, doctor en història medieval per la UB.

Música culta

També el cicle de música medieval So de Lonh aquest any tindrà relació amb el poeta Fages. En l’espectacle de divendres (capella de Santa Clara, 19.30 h), sota el títol Loida’n amor. Mort vine tost e feneix m’aspre ventura!, la companyia Locus Desperatus oferirà una actuació que barreja la música medieval i la dansa contemporània, amb textos poètics de Carles Fages de Climent.

Dins el mateix cicle de música medieval, dissabte (basílica de Santa Maria, 19 h) el conjunt Mos Azimans presentarà el seu disc En un Miralh. Chansos de Bernat de Ventadorn (...1147-1170...).