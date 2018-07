Aina Clotet: "No necessito tres milions de seguidors"

L’actriu catalana ha respost una enquesta sobre 14 temes per valorar la importància que almenys 10 d’ells tenen en la seva vida. Els ha puntuat en una escala del 0 al 10, en la qual 0 vol dir “cap importància” i 10 vol dir “fonamental” El retrat: el gràfic mostra, d’esquerra a dreta, valoracions sobre els diners i els béns materials (5), la professió (7), l’èxit (6), les relacions de parella (8), les relacions socials (7), la soledat (6), la mort (7), la fe (7), la sexualitat (8), l’amor (10), la vellesa (6), les pors (3), la malaltia (1) i la consciència (9). L’actriu Aina Clotet continua apassionant-se per la seva feina com el primer dia, però ja no deixa que les opinions externes l’afectin. És conscient que no pot agradar a tothom. Té molt clar que una cosa és la professió, i una altra, l’èxit. També cultiva la direcció i la creació i anima les dones a escriure i crear perquè les noves generacions creixin amb referents femenins. Reivindica més arrugues a la pantalla i més papers de dones que no siguin només “l’esposa de”. Tot i ser molt social, valora els espais de solitud i dona importància al treball d’autoconeixement i de creixement personal.

ELS DINERS I ELS BÉNS MATERIALS (5)

No poso el focus en els béns materials però m’agrada tenir qualitat de vida. Tinc la sort de tenir uns pares que han treballat molt i he tingut uns mínims coberts. He tingut un debat a l’hora de valorar els diners perquè per a les persones que no poden tenir accés a uns mínims són molt importants. Els valoro però a partir d’unes comoditats que tothom hauria de tenir. Penso que la felicitat són moltes altres coses més enllà dels diners.

FE (7) I CONSCIÈNCIA (9)

No soc religiosa ni creient però entenc la fe en el sentit de consciència, de confiança i de creixement personal. No fe religiosa. Crec molt en el treball de creixement personal. Un farà teràpia o meditació i un altre caminarà pel bosc o llegirà llibres. Per a mi és molt important aquest treball d’introspecció i de coneixement. Jo l’intento anar fent quan puc i com puc. Faig de tot i no sempre el mateix. En la societat en què vivim és molt important mantenir el teu propi espai intern per no deixar-te endur per l’ansietat del dia a dia.

LA MORT (7) I LA MALALTIA (1)

La mort la tinc present en un sentit constructiu, m’ajuda a revaloritzar i ser conscient de les coses que tenen valor i les que no. Et planteges com d’efímera és la vida. Vivim en una societat que dona l’esquena a la mort i genera molta ansietat perquè fa que consumim i consumim per oblidar un destí inexorable. Si li donéssim més la cara la viuríem de forma més autèntica i sincera i amb menys por. Tenir-la present et fa treure la por i et fa intentar construir en positiu quan hi som. Jo soc una persona molt intensa, em prenc les coses molt a pit. Quan era més petita se m’acabava el món perquè no m’agafaven en un càsting i, de gran, ho poses al seu lloc. En la malaltia, en canvi, no hi penso, no em treu el son.

VELLESA (6)

Intento donar-li un valor positiu i intentaré integrar-la de la manera més digna possible. Vivim en una societat que prioritza la joventut i això com a actriu ho visc molt. Així que passes dels 30, es redueixen els papers. Hi ha una generació molt conscient d’això i crec que estem vivint un canvi, però encara hi ha més papers per a homes. I per això tinc ganes d’escriure. Animo les dones a crear. Hi ha d’haver un 50% de dones escrivint i dirigint perquè és la manera com ho canviarem. Sempre m’implico per la igualtat i vull que la meva filla creixi amb referents dones. Vull veure arrugues a la pantalla i dones normals.

LES PORS (3)

Que li hagi posat un 3 no vol dir que no tingui pors, esclar que en tinc! Però intento desprendre-me’n. Tots tenim pors, però intento que ocupin cada cop menys espai i que es converteixin en reptes. Crec que la por és un enemic per al creixement i per a l’equilibri. M’agrada molt una frase:«Quan mires la por de cara es torna coratge». Quan la mires als ulls és valentia perquè aconsegueixes transcendir-la.

SOLEDAT (6)

Soc una persona molt social, m’agrada molt estar acompanyada i compartir amb gent que m’estimo, però és veritat que assaboreixo cada cop més els moments de soledat en què et trobes a tu mateixa i t’escoltes. Des que soc mare no existeixen aquests moments.

PROFESSIÓ (7) I ÈXIT (6)

M’agrada molt la meva feina. No agafo els projectes pel nivell d’èxit que poden tenir sinó pel nivell d’enriquiment que poden tenir per a mi. L’èxit no és el meu objectiu número 1, no necessito tres milions de seguidors. M’interessa més el camí que el resultat. Evidentment, t’agrada que el que fas arribi a la gent i li agradi però no sempre ho pots controlar i estar-ne pendent és molt angoixant.

La feina d’actriu és molt dura, molt subjectiva i té una exposició molt alta, però també és bonic perquè ets un canal emocional i has de trobar l’equilibri. M’apassiono pels projectes com el primer dia i l’opinió externa cada cop em condiciona menys. És impossible agradar a tothom i sempre rebràs crítiques.

RELACIONS DE PARELLA (8), RELACIONS SOCIALS (7) I AMOR (10)

Les relacions són importants. En el meu cas, la relació de parella és la família que he construït, els vincles profunds que he generat, però per a mi també és molt important la família i els amics. El més important de la vida per a mi és generar vincles en un sentit profund perquè és el que et dona benestar, amor i equilibri i et fa sentir lliure perquè pots ser tu en plenitud. La meva pròpia família sempre ha valorat la família i són valors amb els quals creixes. I ser mare amplifica aquests vincles. Per a mi l’amor és la base de la vida i el que li dona sentit. L’amor als pares, a la parella, als fills, als amics, a la feina... És el que ho justifica tot.

LA SEXUALITAT (8)

Viu-la com vulguis i amb qui vulguis, però és molt important. Vaig tenir una bona educació sexual i l’he viscut amb normalitat. A casa meva se’n parlava i era un tema de creixement, però penso que no hi ha una bona educació sexual per créixer amb autoestima i seguretat pel propi cos. És important que la sexualitat es visqui amb llibertat, consciència i responsabilitat.