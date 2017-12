Aliment per al pensament

Aquesta és una guia del pensament de tres mesos decisius de les nostres vides. L’ARA és una àgora privilegiada per al debat d’idees i acull algunes de les firmes més rellevants i lúcides del panorama actual a Catalunya. Hem viscut dies apassionants del Procés i al diari hem intentat explicar-los amb honestedat intel·lectual, pendents de complir amb la nostra obligació d’interpretar la realitat des de la defensa de la llibertat de pensament.

Hem fet un diari plural que molt sovint ha obert debats al país i ha fet propostes per avançar, i ho hem fet amb valentia. La pluralitat l’han garantida firmes de tot l’espectre polític dia a dia al llarg de totes les pàgines del diari i, especialment, des de la secció de Debat. Aquesta selecció d’articles cobreix cronològicament des de l’Onze de Setembre fins a l’equador de la campanya electoral del 21 de desembre. Han estat mesos turbulents i hem publicat centenars d’articles d’anàlisi.

Com que l’exercici de triar sempre significa una renúncia, no ha estat fàcil, i per això demano disculpes a aquells que creguin que hi falta alguna idea o algun autor que no hi hem pogut incloure per extensió. El resultat de la nostra tria és un relat divers dels esdeveniments viscuts, a través de 50 articles de més d’una trentena d’autors.

Creiem que és una guia útil per a qui vulgui entendre el que hem viscut i s’hi interpreten els fets que van des de la manifestació a Barcelona per la Diada fins a l’aplicació de l’article 155, que suspèn l’autonomia i significa l’inici d’una campanya electoral anòmala.

Entre els autors hi ha articulistes habituals de l’ARA i algunes firmes rellevants de l’esfera pública que han aportat posicions noticiables o un gir en el debat col·lectiu. En un diari el món comença i acaba cada dia i apressats analitzem el que ens envolta, però també ens imposem la reflexió i la contextualització dels fets, l’anàlisi. És el sentit que donem a la nostra funció de periodistes. Avui us proposem un relat dels últims mesos viscuts, però la realitat continuarà passant per les tecles dels ordinadors dels nostres col·laboradors i de molts de nosaltres. Continuarem vivint una campanya amb presos polítics i observant el comportament electoral de la nostra societat.

Aquests 50 articles aniran seguits de centenars més i els continuarem publicant amb criteris de qualitat, lucidesa i llibertat. Continuarem intentant explicar i explicar-nos des d’aquest espai de debat que autors i lectors feu possible.