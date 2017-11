Annie leibovitz, la retratista de la fama

Amb gairebé cinquanta anys darrere de la càmera, Annie Leibovitz ha documentat el món contemporani amb una mirada i una execució única, fet que l’ha portat a ser considerada una de les fotògrafes més influents dels nostres temps. Per davant de les seves òptiques han desfilat tot tipus de personalitats, des de la reina Elisabet II fins a Rihanna, passant per estrelles de l’esport, com les germanes Williams, o el músic John Lennon, a qui va fotografiar nu al costat de la seva dona, Yoko Ono, al seu apartament de Nova York poques hores abans de ser assassinat.

La seva curiositat per la fotografia va començar en una cambra fosca d’una base àeria de les Filipines, on el seu pare, un tinent coronel de les forces armades, estava destinat durant la Guerra del Vietnam. De tornada als EUA es va llicenciar en belles arts a l’Institut d’Art de San Francisco i va enfilar la seva carrera com a assistent del fotògraf Ralph Gibson. Ben aviat va començar a treballar com a autònoma en la emergent publicació Rolling Stone, en què al cap de dos anys ja s’havia convertit en la fotògraf en cap, càrrec que va mantenir deu anys, durant els quals va arribar a realitzar 142 portades.

A partir del 1983 va començar a treballar com a retratista per a la revista Vanity Fair, una relació comercial que encara perdura i que li ha arribat a aportar fins a 2 milions de dòlars anuals, fet que la converteix en un dels fotògrafs més ben cotitzats.

Gran part d’aquest treball realitzat en els últims anys es pot trobar en el nou llibre que edita Phaidon Annie Leivobitz: Retratos 2005-2016. Aquest és el tercer llibre d’una sèrie que va començar amb Annie Leibovitz: Photographs, 1970-1990 (HarperCollins, 1991) i A photographer’s life: 1990-2005 ( Random House, 2006), que va formar part de la llista de bestsellers del New York Times.