Bandera Roja, l’herència catalana del maig del 68

“V am fer una reunió i jo vaig proposar el nom de Bandera Roja, que no va agradar gens, però com que ningú va presentar una alternativa al final es va aprovar només amb el meu vot i l’abstenció de la resta. Així va néixer Bandera Roja”. Qui ho explica és Jordi Borja, urbanista i un dels cervells de la Barcelona de Maragall, assegut entre llibres que recorden el 50è aniversari del Maig del 68 a casa seva, a la Vila Olímpica. Bandera Roja és, potser, el producte més acabat que va donar l’esperit del Maig Francès a casa nostra, una manera nova de fer política, més a peu de carrer i en contacte amb la gent, que va atreure una quantitat de perfils d’activistes antifranquistes increïblement variada i rica. Avui dia es troben BRs (pronunciat be-erres ), o simplement banderes, a gairebé tots els partits i la seva empremta en la vida pública ha estat tan notable que es podria comparar aquest grupuscle marxista i revolucionari amb l’Eton britànic o amb l’ENA francesa, és a dir, una escola d’elit per on ha passat el bo i millor de la política i la vida intel·lectual catalana, amb derivacions a la resta d’Espanya. Què podria unir un escriptor i periodista com Joan Barril amb una exministra d’Educació del PP com Pilar del Castillo; un antropòleg pròxim a la CUP com Manuel Delgado amb una diputada del PP com Celia Villalobos; un exconseller d’Economia del PSC com Antoni Castells amb el periodista Manuel Campo Vidal; un exconseller d’ICV com Francesc Baltasar amb un poeta com Carles Hac Mor; un ex cap d’estudis del Banc d’Espanya com José Luis Malo de Molina amb un activista independentista com Ignasi Faura; una jutge com Montserrat Comas amb un dirigent podemita com Orencio Osuna? La resposta la contenen aquestes dues paraules: Bandera Roja.

Jordi Borja està capficat per recuperar la història de Bandera Roja i ja ha acabat un opuscle que serà publicat aviat, coincidint amb el 50è aniversari de la seva fundació, que va ser entre el setembre i l’octubre del 1968, just després d’un estiu marcat encara per la ressaca del Maig Francès. El nucli inicial el formen exs del PSUC com Borja mateix, Jordi Solé Tura o Lluís Crespo, que se n’havien distanciat arran de la purga dels claudinistes, als quals després se sumaran militants de procedències diverses com Alfons Carles Comín, que hi integrarà els seus Cristians pel Socialisme, activistes de barri com Carles Prieto o dirigents estudiantils com Ferran Mascarell o Antoni Castells. El creixement va ser molt ràpid, com una taca d’oli, fins a arribar a tenir, en el moment àlgid de principis dels 70, entre 500 i 700 militants.