La senzillesa i la flexibilitat

E s van fer la casa que podien pagar, amb una petita hipoteca. Al Pau i la Rocío, s’ha de dir, també els agradava tenir una casa bàsica, senzilla, mínima, que -si les possibilitats o la família augmentava- pogués créixer amb ells. Una parella jove i un equip d’arquitectes també molt jove, els de NUA Arquitectures -un estudi amb base a Tarragona dirigit per Maria Rius, Arnau Tiñena i Ferran Tiñena- que ara combinen la pràctica de l’arquitectura amb la investigació i la docència com a professors de projectes de l’Escola d’Arquitectura de Reus.

651x976 Terrassa de Casa Pau i Rocío / NUA Arquitectures Terrassa de Casa Pau i Rocío / NUA Arquitectures

La casa del Pau i la Rocío va ser el primer projecte dels NUA, una casa amb la qual marcar una línia de senzillesa, d’essencialitat, de contenció i de connexió amb el territori que caracteritza el treball posterior d’aquest gabinet. Amb aquest habitatge, situat als afores del poble de Botarell i pensat per potenciar la relació amb les terres de cultiu del Baix Camp, van guanyar el primer premi en la categoria d’Habitatge Unifamiliar de la VIII Bienal d’Arquitectura de Tarragona, i van ser finalistes al Concurs Internacional Next Landmark de Floornature.

Viure en la unitat mínima

“Aquesta casa es va plantejar en franges, en nivells d’intimitat, com un sistema obert i elàstic que permet viure en la unitat mínima”, afirma Arnau Tiñena tot referint-se a una distribució que reuneix el que és de necessitat bàsica en la banda de l’habitatge que mira al sud i que rep la llum i l’escalfor d’aquesta orientació. La porxada (que afavoreix la relació directa amb el camp de cultiu), la sala, el menjador i la cuina, en un únic espai relacionat amb el dormitori principal i el seu bany, tota aquesta unitat només necessita una xemeneia i els rajos solars per assolir la confortabilitat als mesos de més fred. Senzillesa màxima per a una unitat mínima, suficient per als seus habitants.

651x974 Una imatge de la façana / NUA Arquitectures Una imatge de la façana / NUA Arquitectures

Aquesta unitat vital està separada de la que dona al nord amb una zona vidriada, el pas per la qual integra novament el camp a l’interior de l’habitatge. La franja nord, més closa, més íntima, és la zona de creixement: es tanca quan no és necessària i pot ampliar les possibilitats de dormitoris en augmentar la família o els convidats. També, com tot en aquesta casa, és una qüestió de pressupost: amb poc més de 130.000 euros es va fer una casa de quasi 150 m 2, tot i que sovint no se’n faci servir més de la meitat.

651x366 Cuina / NUA Arquitectures Cuina / NUA Arquitectures

Sense excessos ni ornaments -que, com escrivia Adolf Loos, és allò que no necessita “la gent moderna, amb nervis moderns”-, la casa feta per NUA Arquitectures respon a l’escala i a la geometria del territori: petits camps de cultiu organitzats en franges, molt semblants a la mateixa distribució de l’habitatge. Austera en tot, des dels materials fins a les formes i els volums, aplica aquesta mateixa contenció als recursos energètics, buscant donar als recursos naturals la màxima eficiència. Materials pròxims -morter de calç per a les façanes, ceràmica per als revoltons de l’encofrat i per a les toves del paviment exterior, fusta natural i maons de cantell per a la construcció del muret d’entrada a la parcel·la-, ventilació creuada i unes finestres que, situades estratègicament, augmenten les visuals de la terra i tot allò que hi creix. Que creix i s’adapta, com la mateixa casa.