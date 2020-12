La Catalunya confinada a 'Dies que són història’

“H em procurat ser els vostres ulls, fins on hem pogut”. Així és com Xavier Bertral, fotògraf i coordinador de Dies que són història, resumeix l’objectiu de la nova publicació d’Edicions 62. Durant els mesos de confinament, molts fotoperiodistes com ell van sortir al carrer per documentar el que passava a Catalunya mentre estàvem tancats. “Era important crear un relat gràfic que posés també al descobert, ara que afrontem una crisi sanitària global, les mancances del món que hem creat”, assegura el fotoperiodista. Les ciutats i pobles deserts, la quotidianitat anòmala del confinament, l’heroisme dels sanitaris, la solidaritat de voluntaris i veïns, la malaltia o el dol són els protagonistes de les instantànies, a vegades molt difícils de fer, que recull Dies que són història. “A força d’imatges de sanitaris esgotats i residències confinades, hem mostrat que la sanitat pública i la recerca són el principal tallafoc davant aquesta malaltia”, certifica Bertral.

Durant la primavera del 2020 vam viure uns dies històrics i estranys, una situació del tot excepcional que ens va obligar a canviar de manera de viure. Aquesta experiència individual i col·lectiva és la que recull Dies que són història (Edicions 62), acabat de publicar. Durant els dies més durs del confinament, onze fotògrafs es van proposar documentar i deixar testimoni del que passava als carrers, a les cases, als hospitals i arreu del país. El resultat és un llibre que ens ofereix les imatges més emblemàtiques de l’estat d’alarma, el confinament i la desescalada, i que ens ressitua en la memòria d’aquesta experiència trasbalsadora, de la qual tots els ciutadans hem estat protagonistes.

Xavier Bertral, cap de Fotografia de l’ARA i responsable de l’edició gràfica del diari, ha coordinat els onze fotògrafs que col·laboren en aquest llibre i ha fet la tria de totes les imatges. David Airob, Samuel Aranda, Cèlia Atset, Cristina Calderer, Enric Fontcuberta Gimbernat, Ferran Nadeu Hernández, Santi Palacios, David Ramos, Anna Surinyach, Pere Virgili i Xavier Bertral són les onze mirades que componen la publicació. Dies que són història compta amb un pròleg de Xavier Antich.

651x366 Suport i escalf. Més enllà de la feina, el personal sanitari també mirava de donar escalf als pacients, com es veu en aquesta fotografia, feta a l’Hospital Trias i Pujol de Badalona. / Anna Surinyach Suport i escalf. Més enllà de la feina, el personal sanitari també mirava de donar escalf als pacients, com es veu en aquesta fotografia, feta a l’Hospital Trias i Pujol de Badalona. / Anna Surinyach

651x435 La nova normalitat. El covid-19 ha implicat alguns canvis, com els talls de trànsit en alguns carrers perquè els ciutadans hi puguin passejar. / Cristina Calderer La nova normalitat. El covid-19 ha implicat alguns canvis, com els talls de trànsit en alguns carrers perquè els ciutadans hi puguin passejar. / Cristina Calderer

651x412 Població de risc. La gent gran, a casa o a les residències, ha patit especialment els efectes de la pandèmia. / Anna Surinyach Població de risc. La gent gran, a casa o a les residències, ha patit especialment els efectes de la pandèmia. / Anna Surinyach

651x425 El Dol. Un enterrament al cementiri del Prat de Llobregat. La Maria Porcel plora la seva mare, morta de covid-19 als vuitanta anys. / David Ramos / Getty El Dol. Un enterrament al cementiri del Prat de Llobregat. La Maria Porcel plora la seva mare, morta de covid-19 als vuitanta anys. / David Ramos / Getty

651x966 A primera línia. Una metge de l’UCI de l’Hospital de Sant Pau vestint-se amb la roba de protecció abans d’entrar en un box. / Xavier Bertral A primera línia. Una metge de l’UCI de l’Hospital de Sant Pau vestint-se amb la roba de protecció abans d’entrar en un box. / Xavier Bertral