Clàssics, el batec Del temps

Els clàssics ens assosseguen. Fins i tot si se’ns serveixen passats pel sedàs de la revisió, de l’actualització, del pastitx, sempre hi ha alguna cosa de serenitat que se’t transmet, que perceps inoculada. Costa una mica d’explicar, però quan passa ho notes. M’ha passat recentment amb unes quantes pel·lícules que estan ara en cartellera o que arribaran properament. Per exemple, amb l’adaptació de Donetes que ha dirigit Greta Gerwig. Quan Jo Marsh aconsegueix finalment publicar un dels seus relats o quan es ven els cabells per ajudar la seva família, perceps que allò és un clàssic. I no en tens dubtes. Encara que no sigui un film rodó, encara que Gerwig no l’encerti del tot, compareix l’emoció de veure un clàssic.

Amb Cats passa alguna cosa similar. El film de Tom Hooper és, per ser suau, molt millorable, però conté espurnes de veritat. Quina veritat? La veritat dels clàssics, esclar. Quan escoltes Memory és fàcil que se t’erici algun pèl. I quan veus que la claror del dia comença a despertar la ciutat i els gats s’afanyen a prendre la seva cabdal decisió. I quan veus Judi Dench, que havia de ser la protagonista de l’estrena al West End i una lesió l’hi va impedir. Els clàssics, encara que sigui amb sordina, sempre es fan escoltar.

I encara un tercer exemple. La setmana que ve s’estrena Richard Jewell, l’última pel·lícula de Clint Eastwood. Vuitanta-nou anys i encara en plena forma. Encara explica històries d’herois antics i herois moderns. Quan Eastwood t’explica la vida del vigilant de seguretat que va evitar una catàstrofe durant un concert previ als Jocs Olímpics d’Atlanta, notes que l’emoció vibra a les venes de l’artista. Notes que qui t’està explicant allò és un clàssic.

Per Nadal és fàcil caure en la temptació humana de la introspecció, del balanç, de la mirada fonda. Els clàssics ens donen tot això. Estiguem-hi atents, atents al seu batec, que, alhora, és el batec del temps.