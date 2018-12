Consells nadalencs

Consideracions que cal tenir en compte en els àpats d’aquestes festes:

-Repetir més d’una vegada és gula.

-La taula de Nadal és un clar exemple de les dinàmiques heteropatriarcals: combat-les!

-Si durant l’àpat no t’aixeques com a mínim dues vegades per anar a la cuina entres a la categoria de barrut o barruda.

-Enviar els nens en lloc teu no convalida que tu no t’aixequis. Si ho fas, també entres a la categoria de barrut o barruda. I estàs fabricant els barruts del futur.

-Que t’asseguis al racó més incòmode no t’eximeix d’aixecar-te.

-Encara que la cuina sigui petita, com a mínim hi ha d’haver quatre persones netejant-la després de menjar.

-L’excusa “Com que sou tants aquí dins no faig res perquè us faré nosa” fa ràbia. I més quan la pronuncies cada any.

-Encara que el rentaplats no sigui teu, passa aigua pels plats abans.

-Si l’any passat et va tocar la pota de la taula, aquest any tens dret a demanar que li toqui pota a un altre (sempre de generació igual o inferior).

-Debatre sobre la vaga de fam amb la boca plena és de mal gust.

-Si a la taula no sou tots de la mateixa corda (ja m’entens), la tele és un bon tema alternatiu de conversa. Aquest any un recurs útil és “Què us ha semblat el programa dels Òscars?”

-Si sou tots de la mateixa corda (ja m’entens), també podeu parlar de tele i recórrer als clàssics: “I què, la Griso?” o “I què, la Rahola?”

-Prohibit tenir el mòbil a la taula, però tampoc el deixeu gaire lluny. Pot ser útil per visionar vídeos del Polònia per destensar qualsevol espurna de conflicte. El Franco fent de Freddie Mercury és un valor segur (tret que tinguis algú de Vox a la taula).

-Sempre es trenca una copa de la vaixella bona. Mentalitza’t.

-Vigila bé la brossa, és el dia que uns quants coberts van a parar-hi a dins sense voler.

-Si ets a casa els sogres, evita fer elogis sobre altres canelons que no siguin els seus, encara que siguin comprats.

-Sigues equànime en el repartiment del gratinat dels canelons.

-Feliciteu sempre el cuiner o cuinera, fins i tot si el menjar és d’encàrrec.

-Si t’asseus al cap de taula, tingues íntimament un record per a tots els que hi han passat abans. No cal que ho facis en veu alta perquè us posareu tristos.

-No donis gaires voltes a la manera com ha canviat la família amb els anys. Els nouvinguts no es trien, senzillament s’accepten (amb resignació, si cal).

-Si ets un nouvingut, procura no fer-te gaires preguntes sobre com pot ser que hagis anat a parar en aquella família.

-Si passes vergonya cada vegada que la teva parella intervé en la conversa és important que de cara al 2019 prenguis una decisió al respecte.

-Evita les indirectes. La més mínima subtilesa pot desencadenar un tsunami.

-Tots els retrets, després de Reis.

-La broma d’apuntar algú amb el cava quan estàs a punt de destapar-lo està passada de moda i molesta. No ho facis.

-Més de tres neules també és gula.