Davant del dubte, periodisme!

Deu anys són molts o pocs? Doncs depèn. Si són deu anys de vida d’un diari nascut quan l’oracle donava el periodisme per mort i el paper pràcticament per desaparegut, quan el país vivia una profunda crisi econòmica i els canvis tecnològics portaven massivament la premsa a deixar la informació sense valor abaixant-ne el preu per incapacitat d’adaptar-se als canvis, doncs aleshores són molts i molt satisfactoris.

L’ARA fa deu anys i avui és un diari consolidat, innovador, que fa un periodisme lliure, rigorós i compromès amb la societat. Un diari que té els lectors al centre de totes les decisions i que viu majoritàriament dels ingressos dels seus 40.000 subscriptors i lectors, a més del suport d’uns accionistes compromesos amb la llibertat de premsa i la idea de construir un país millor.

Han sigut deu anys d’esforç conjunt de tots els que s’estimen el diari i entenen la professió com una eina útil per millorar el país. Anys de lluita d’una redacció exigent, cohesionada i compromesa que enorgulleix l’ofici, d’uns equips de negoci alineats amb els valors i la manera de fer del diari i imprescindibles per sobreviure en un mercat en ple canvi. Deu anys de molta feina d’un equip capaç de protegir la independència de la capçalera quan ha calgut sense renunciar mai al compromís amb la informació pensant en els nostres lectors.

A l’ARA hem demostrat que per davant de les idees de cada un de nosaltres hi ha el periodisme i l’intent de comprendre la realitat. Defensem el periodisme com l’obligació d’explicar al lector la informació sobre els temes que l’afecten, sense defugir debats. Deu anys són moltes portades, moltes notícies, molts articles d’opinió, milers de col·laboracions, hores i hores d’escoltar, debatre, llegir i escriure. Deu anys són moltes alegries amb els naixements en una redacció jove i unes quantes amargues tristeses amb els companys que ens han deixat. El nostre compromís és amb vosaltres, els nostres lectors, que ens doneu suport en aquest viatge per un ofici en el qual creiem i pel qual lluitem en cada línia.

Gràcies pel suport!