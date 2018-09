Una escola de Goday

A questa setmana ha començat el curs escolar. La ciutat ja ha notat la presència dels infants camí de classe, un moviment de criatures i motxilles que ara ens resulta tan natural com l’arribada de les orenetes, però que va ser una gran conquesta quan, fa un segle, la Mancomunitat de Catalunya va engegar un seguit d’iniciatives educatives pensades per lluitar contra les altres taxes d’analfabetisme del país i per introduir els corrents pedagògics de l’anomenada Escola Nova.

Després d’obrir les experimentals Escola del Bosc i Escola del Mar, es van projectar sis grups escolars dissenyats per l’arquitecte Josep Goday, que havien de servir com a model per a futures intervencions. El primer d’aquests projectes va ser la construcció de l’Escola Àngel Baixeras, amb la qual es complia el desig de l’urbanista i financer que va impulsar el Pla Baixeras -l’obertura de la Via Laietana-, i que en morir havia deixat mig milió de pessetes de l’època per aixecar un col·legi en aquella nova avinguda. La primera pedra es va col·locar l’any 1917 i l’escola va obrir el 1922. A La Vanguardia van dedicar una pàgina sencera a aquella cerimònia, on també s’informava que les autoritats havien inaugurat l’Escola La Farigola de Vallcarca i havien fet una visita als altres quatre encàrrecs de Goday encara en obres: l’Escola Ramon Llull a l’Eixample, la Pere Vila al costat de l’Arc del Triomf, la Milà i Fontanals al Raval i la Lluís Vives a Sants.

L’edifici de l’Escola Àngel Baixeras constituïa tota una renovació a l’hora de planificar un espai per a nens. El projecte es va haver d’adaptar a una parcel·la de petites dimensions, i es va encarregar la decoració de la façana al pintor Francesc Canyelles, que hi va fer un conjunt d’esgrafiats de temàtica infantil. Disposava d’aules per a pàrvuls a la planta baixa, pàrvuls com els que es van escapar fa un parell d’anys i van agafar el tren de Sarrià fins a Valldoreix. La resta d’alumnes estudiaven a les plantes superiors, en classes amb capacitat per a 40 nens. Al soterrani hi havia les dutxes, els vestidors i les sales de treballs manuals, i al terrat hi havia el pati. No hi havia deures per fer a casa i s’hi celebraven conferències i concerts musicals destinats tant als alumnes com a les seves famílies.

La seva qualitat com a model de renovació educativa va quedar palesa l’any 1923, quan l’escola va ser inclosa entre les institucions que va visitar el científic Albert Einstein durant la seva estada a Barcelona. Va ser el 27 de febrer, el mateix dia que va ser rebut a l’ajuntament, l’Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, l’Escola del Mar, la Universitat Industrial o un local del sindicat CNT, on es va entrevistar amb Àngel Pestaña.

Els projectes de la Mancomunitat van quedar aturats quan, l’any 1924, el general Primo de Rivera va donar el cop d’estat. Les quatre escoles de Goday que faltaven no es van poder inaugurar fins al 1931. En aquella època, l’Escola Àngel Baixeras va organitzar les seves primeres colònies d’estiu, seguint les directrius de l’Escola Nova que emfatitzaven el contacte dels alumnes amb la natura; un paquet d’innovacions que després van quedar interrompudes per la dictadura franquista.

Actualment, els alumnes de l’Escola Àngel Baixeras participen en el projecte de la UAB Xarxa d’Escoles Històriques, que potencia l’estudi del passat mitjançant diversos materials i documents. Al costat, les excavacions de la Barcino romana segur que donaran motiu per a moltes classes. Aquest curs que comença disposaran d’un nou pati, gràcies a les obres efectuades al carrer Sotstinent Navarro, la darrera novetat en la seva llarga història. 