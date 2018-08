Edith Head, la reina de Hollywood

Cinc, deu, quinze pel·lícules per any. Als anys 30, 40, 50 i 60, Edith Head va ser la reina de Hollywood. Una dona, sí, una dona regnava en un món d’homes, un món dels grans magnats dels estudis. Edith Head, sí, autora de dotzenes i dotzenes de dissenys de vestuari. La seva proesa no ha tingut comparacions possibles, ni precedents, ni acòlits, ni successors. Ni res de res. Va ser la cap de vestuari de la Paramount i després de la Universal. Comandava amb mà de ferro equips humans abonats a la sofisticació, a la recreació de totes les èpoques possibles, a la confecció de fantasies, de grans viatges, d’aventures heroiques, a retratar el passat i també la modernitat, el més chic i el més retro.

El cinema de Billy Wilder i d’Alfred Hitchcock, per posar només dos exemples, no s’entén sense la presència constant i tenaç de Head al departament de vestuari. Tampoc la de Jerry Lewis i Howard Hawks. Ara teniu Els increïbles 2 a la cartellera, possiblement l’heu anat a veure, oi? Doncs sabeu en qui està inspirat el paper d’Edna Moda, la fabricant dels vestits dels superherois? Ho heu endevinat! Head va guanyar vuit Oscars, l’única dona que n’ha guanyat tants: L’hereva, Tot sobre Eva, Un lloc al sol, Sabrina, Vacances a Roma, El cop... En voleu més? Els Deu Manaments, La finestra indiscreta, L’home que va matar Liberty Valance, El crepuscle dels déus... Ompliria uns quants articles només amb els títols de la seva carrera. Va treballar sense descans durant mig segle. Va vestir totes les estrelles possibles. Va canviar, amb un llapis i un bloc de papers, la història del cinema.