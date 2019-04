Envoltats de roses

Papers pintats sempre!

Una tradició arrelada a Europa és la dels papers pintats per decorar interiors, una tècnica que va arribar al segle XVII des de la Xina però que no es va popularitzar fins a la primera dècada del segle XX. Els motius florals sempre hi han estat molt presents perquè són la manera més ràpida d’envoltar-se de natura, és a dir de bellesa i harmonia. Ho saben a Tres Tintas, una important editora catalana de papers pintats, amb un ampli catàleg floral. Com a mostra, aquests roses salvatges que s’enfilen per la torre d’una Bella Dorment. O això explica la història de Briar Rose, el nom d’aquest paper tan obscur com seductor.

El poder de l’art floral

Qualsevol assidu a les setmanes d’alta costura segur que recorda el debut de Raf Simons al capdavant de Dior, quan va entapissar cinc habitacions d’una mansió de París amb un milió de flors naturals, entre elles roses de tots colors. D’aquella gesta floral -recollida al fabulós documental Dior & I (2014)- han passat set anys, però la fascinació per les parets entapissades de roses -o d’altres flors i plantes- és una constant en el món de l’art floral, i si no pregunteu-ho als neofloristes catalans Flowers by Bornay. L’última a apuntar-se a aquesta moda ha sigut Rosalía, amb el videoclip de Con altura, el seu últim hit de la mà de J. Balvin i El Guincho. Doncs sí, en aquell avió embalat a ritme de reggaeton on passa l’acció també hi ha una paret entapissada de roses de tots colors, tota una metàfora de com n’és d’efímera la bellesa.

Memòria i tinta

¿Sabeu que tenen en comú Lady Gaga, Dua Lipa i Demi Lovato? A banda de fama mundial, en els últims temps totes tres s’han tatuat una rosa i ho han fet públic a través de les seves xarxes socials. I no han triat la clàssica rosa vermella, grossa i amb els pètals oberts que porten tatuades en diferents versions milers i milers de persones. Ben al contrari: elles han optat per roses minimalistes, perfilades en negre. La més atrevida ha sigut Lady Gaga, amb un tatuatge que li ressegueix la columna vertebral i que ha acompanyat de la frase “ La vie en rose”, la mítica cançó d’Edith Piaf, a qui interpreta a la pel·lícula A star is born. ¿Han començat una nova moda amb aquestes roses delineades? Temps al temps...

Butaca de fantasia

“La cadira és un objecte molt difícil. Quasi és més fàcil construir una gratacel que una cadira”. Aquestes paraules de Mies van der Rohe no han desanimat mai el dissenyador japonès Masanori Umeda, un apassionat de la natura que de jove va treballar a l’estudi milanès d’Achille Castiglioni. Amb el seu estil poètic i juganer, Umeda és l’autor d’una sèrie de seients d’alta gamma per a la productora italiana Edra, inspirats en la forma de diverses flors. La butaca Rosefa honor al seu nom, gràcies a una estructura d’acer rematada amb un conjunt de pètals de vellut que evoquen la delicada bellesa d’una rosa oberta.

Raig de llum

Tulipes, lliris, roselles... Les flors també inspiren el disseny de llums, i les roses no en són una excepció. Una bona prova és la col·lecció Rozaque Dan Pirsc va dissenyar per a la productora txeca Lasvit: uns llums de sostre i de sobretaula molt escultòrics realitzats en ceràmica i que recorden una rosa en plena floració. Un altre exemple d’alta artesania és el llum de paret d’Andrew Kornat, un arquitecte britànic reconvertit en dissenyador de producte. Des del seu estudi de Chelsea surten propostes com aquest llum de paret format per dues roses envoltades de fulles.

L’hora del te

Hi ha poques coses més britàniques que l’hora del te. Sí, n’hi ha una altra: prendre’l amb una vaixella de porcellana d’estil clàssic, i si és possible decorada amb roses, la seva flor preferida i emblema fins i tot de la casa Tudor. Tots aquests requisits els compleix la col·lecció Rose Cottage, de Villeroy & Boch: un cant al romanticisme i la delicadesa amb tasses i plats de diferents mides i usos, a més de tetera, caixetes, safates i altres accessoris. Per als que vulguin gaudir d’un roserar sense sortir de casa. 