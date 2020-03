Feminisme per a ‘dummies’

Benvolgut farsant, apreciem els teus esforços per semblar feminista, però a vegades se’t nota que només ho fas veure.

Aquí tens uns quants consells per ajudar-te a fer-ho millor, i ja veuràs que acabaràs sent feminista de veritat:

• Fingeix ser feminista el mínim necessari, quan et sentis realment atrapat. Si en presumeixes constantment, de seguida es detecta que ets un farsant exhibicionista.

• No utilitzis el feminisme com a tema de conversa per lligar amb desconegudes i fer-te el simpàtic. No utilitzis més la frase “Les dones sou millors que els homes”. Sabem que ho penses perquè no has posat una rentadora en ta vida.

• Si a l’hora de flirtejar no ets correspost, recorda que no has d’insistir. Potser no aconseguiràs follar però semblaràs menys masclista.

• No recorris a l’argument de “tinc filles” o “tinc germanes” com a aval del teu feminisme. Tampoc facis servir la frase “des que va néixer la meva filla que soc feminista” com a garantia. Els grans masclistes de la història han tingut filles, germanes i, sobretot, mares. I ja ho veus.

• Evita la subordinada adversativa després d’afirmar que ets feminista. Si ets feminista, no hi ha peròs. El bon farsant feminista no entra mai en matisos.

• Si ets tertulià, el noble art de la farsa es complica. Procura interactuar amb les tertulianes sense preliminars del tipus “Saps què passa, Pepeta?” o “El que vol dir en realitat la Pepeta és que...” A la Pepeta deixa-la parlar i prou i semblaràs un feminista de primera.

• Quan algú faci un comentari feminista davant teu, procura no posar els ulls en blanc. Les microexpressions involuntàries poden esguerrar una farsa treballada durant anys i et deixen al descobert.

• Si tens un lloc de responsabilitat i tots els càrrecs per sota teu són ocupats per homes, hauràs de dissimular millor. Amb humilitat i esforç, detecta les dones competents del teu voltant i ofereix-los alguns d’aquests càrrecs. El truc més eficaç per semblar feminista.

• Si treballes als mitjans de comunicació, procura convidar i entrevistar dones. Ja veuràs com aconseguiràs que bona part del teu públic es cregui que ets feminista.

• Si tens fills o filles en edat de criança és important controlar els detalls: número de peu que calcen, tenir el telèfon del cangur al mòbil, anar a les reunions de pares, acompanyar-los al pediatre, saber quin dia porten la bata bruta a casa o els horaris de les extraescolars. Això ajuda molt a semblar feminista.

• Si guanyes un premi, no el dediquis a la teva parella dient que, gràcies al fet que ella s’ocupa de tot, tu has assolit l’èxit. Està bé ser sincer, però recorda que estàs fingint que ets feminista. Busca un altre agraïment que no et retrati com un masclista egoista.

• Si al vestidor d’homes, l’últim gran reducte de masculinitat políticament incorrecte, ets capaç de fingir que ets feminista i no anar a remolc de comentaris testosterònics passats de rosca, segurament és que ja t’has convertit en un farsant de primera. Enhorabona.