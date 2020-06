Formatges per a tots els gustos

Frescos, tendres, blaus, curats, semicurats, de vaca, d’ovella... Hi ha múltiples criteris per a la classificació dels formatges i cada cop se’n produeixen més varietats, cosa que fa complicat escollir-ne només un. Així i tot, es poden establir alguns criteris genèrics que poden ajudar el consumidor a encertar-la en cas de no poder comptar amb l’ajuda d’un comerç especialitzat. Aquestes són algunes de les classificacions i varietats més populars per començar a educar el paladar en la cultura d’aquest producte mil·lenari

651x659

L'Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura estima que al món es produeixen cada any més de 18 milions de tones de formatge i que el continent amb més tradició i varietat d’aquest producte és Europa. Tanmateix, les llegendes més esteses sobre el seu descobriment situen el seu origen a l’Àfrica i a l’Àsia Menor. Segons la llegenda més estesa, un mercader àrab que feia un llarg viatge pel desert va guardar llet en un recipient elaborat amb l’estómac d’una cabra. Les altes temperatures i el quall que es va originar van coagular i fermentar la llet i d’aquí diuen que va sorgir el primer formatge de la història. Altres versions asseguren que el primer a tenir la idea va ser un pastor de l’Àsia Menor o que van ser els déus de l’Olimp els que van ensenyar als humans a elaborar el formatge com un regal per als homes. Tot i que el que envolta la creació del formatge té més de rondalla que de realitat, la lògica porta a pensar que va sorgir com una manera de conservar la llet durant el neolític, quan els humans van domesticar els primers animals. Primer la cabra, després l’ovella i més tard la vaca. Hi ha referències de formatges en gravats de Mesopotàmia, a l’Antic Testament, en textos literaris com l’Odissea i en pergamins de l’Edat Mitjana, època en què aquest producte estava íntimament lligat al món monacal. I així fins avui dia, quan es fabriquen més de 2.000 varietats d’aquest producte arreu del món. Aquestes són algunes de les varietats més populars i una petita guia per comprendre millor el formatge. 

COM ES CLASSIFIQUEN ELS FORMATGES?

Hi ha múltiples criteris per a la classificació dels formatges.

Alguns dels més utilitzats són els següents:

651x1094

La doble pàgina amb la infografia al paper de l' Ara Diumenge