“Fuck Trump”, no tenim cap Robert De Niro

Avui es vota altra vegada. Avui es torna a perdre el temps altra vegada. Com es troben a faltar entre la intel·lectualitat i la progressia de sempre veus que es facin sentir per denunciar com està de podrit el nostre panorama polític. Sobren analistes, sobren politòlegs bojament enamorats de la política, sobren mirades cofoies, sobren síndromes d’Estocolm, sobra tanta semàntica heroica i messiànica i, sobretot, sobren barruts. Com m’alegren la vida aquests rampells que té últimament el gran Robert De Niro quan envia Trump a pastar fang (el seu famós “ Fuck Trump! ”), quan diu que el seu país no es mereix que un individu així en sigui el president o quan exclama que el senyor de la rata morta sobre el cap “contamina tot allò que l’envolta”. “És un paio vergonyós. No té ètica ni moral. És amoral, immoral”, afirma.

Trump li va respondre amb un dels seus tuits vomitius. Assenyalava el baix nivell intel·lectual de l’actor i suggeria que semblava que estigués borratxo. Ha de ser un gust, una satisfacció íntima i catàrtica aconseguir que algú tan nefast t’insulti. Robert De Niro ja fa anys que està de tornada de tot, és milionari, ha guanyat tots els premis que un actor pot guanyar, té una desena de pel·lícules que sobreviuran per sempre al pas del temps. Escoltar-lo em fa sentir enveja. Per què ningú del seu nivell alça la veu a casa nostra per dir que tenim uns polítics que fan vergonya? A Twitter és relativament fàcil deixar-se anar, però dalt d’un escenari o durant una entrevista televisiva la cosa canvia una mica. Alçar la veu i enviar Pedro Sánchez a pastar fang. Al tal Rivera, que el moqui la iaia. Dir sense embuts que els de la banda de tarats de la ultradreta haurien d’estar tancats. I, posats a fer, denunciar el paupèrrim estat de la nostra qualitat democràtica, la incapacitat per mantenir uns mínims acceptables de decència política i cívica.

No tenim cap Robert De Niro. Ni el tindrem.