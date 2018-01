Històries dins el mar

Costes del Canadà. Colúmbia Britànica.

20 d’agost del 2007. Jedediah Island. Vamba Adidas del número 46 fabricada el 2003. Una noia la troba a la platja. A dins hi ha un mitjó que embolica els ossos d’un peu dret humà. Les anàlisis confirmen que es tracta dels ossos d’un home.

26 d’agost del 2007. Gabriola Island. Una Reebook blanca d’un 46 fabricada el 2004. Una parella la troba a la platja. A dins, els ossos d’un peu dret mutilat d’un home.

8 de febrer del 2008. Valdes Island. Vamba Nike d’un45. Peu dret mutilat a dins. Les anàlisis forenses confirmen que es tracta dels ossos d’un noi de 21anys desaparegut el 2004.

22 de maig del 2008. Kirkland Island. Vambes New Balance blaves i blanques d’un 43 fabricades el 1999. A dins de la sabata, el peu dret mutilat d’una dona. El 2011, tres anys després, apareix la vamba esquerra que li fa parella amb el seu peu corresponent a dins.

16 de juny del 2008. Westham Island. Vamba Nike del 45. Peu esquerre mutilat a dins. Els estudis forenses confirmen que es tracta de l’altre peu trobat a Valdes Island quatre mesos abans.

I així fins a tretze peus. Fa només uns dies va aparèixer una altra vamba a la platja de Jordan River. Mike Johns passejava amb el seu gos just on es desfan les onades i va veure com el rottweiler treia un gran os de l’aigua. El fèmur, el genoll, la tíbia, el peroné i els ossos del peu, subjectat per una vamba negra de velcro.

Ningú ha resolt el misteri. En unes ocasions es creu que són restes d’humans en fase de descomposició que han sigut víctimes d’accidents o suïcidis. En d’altres, que són fragments humans que han caigut a l’aigua després d’algun accident d’avió. S’ha teoritzat també sobre si es podria tractar d’algun ritual satànic o de les conseqüències macabres de crims entre bandes mafioses. El cert és que no s’ha pogut explicar per què des del 2007 s’està produint aquest fenomen. Alguns investigadors han buscat en les hemeroteques de la premsa canadenca si hi ha casos anteriors. Només s’han documentat dues troballes similars el 30 de juliol del 1914. El Vancouver Sun, en portada, publicava la imatge d’una cama humana dins d’una bota alta trobada en una platja prop de la desembocadura del riu Dean, a prop de Kimsquit. En aquella notícia es parlava d’un cas anterior: el 1887 s’havia trobat una altra extremitat mutilada en una platja de Vancouver.

Però és des del 2007 que les troballes s’han convertit en un degoteig, no habitual, però que ja no sorprenen a ningú. A cada peu, sempre amb una sabata esportiva a l’extrem, el misteri creix. També han aparegut bretolades per fingir més casos. La policia ha detectat fraus amb vambes que porten els ossos d’animals a dins. El que és clar és que el material de les sabatilles esportives i el tipus de subjecció segurament contribueix a fer surar l’extremitat fins a la platja.

La història sembla l’inici d’una novel·la sueca de misteri. Són suïcidis? Víctimes d’accidents? Crims? Les restes d’una tragèdia aèria? Què ha canviat des del 2007? Què tenen els corrents marins que porten totes les extremitats a les costes del Canadà? L’enigma inquietant desvela la quantitat d’històries humanes que s’han perdut dins el mar.