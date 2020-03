Hitchcock a Filmin, aliment per a l’ànima

N o tinc Filmin a casa. No hi ha cap motiu en especial que ho expliqui. Senzillament aquesta plataforma no la tinc. Em diuen que és de les millors perquè hi ha molt cine clàssic. I em sembla un motiu de molt pes per fer-ne una valoració excel·lent. I des de fa uns dies tenen una selecció de pel·lícules de Hitchcock que n’hi ha per caure de cul a terra. Fins i tot s’han preocupat d’elaborar expressament caràtules, per a algunes. Són de colors, com extrets d’un pantone, i de manera minimalista resumeixen amb una silueta l’esperit de la pel·lícula: un ganivet per a Psicosi, un moneder per a Marnie, uns binocles per a La finestra indiscreta, un autobús per a Cortina esquinçada, una corbata per a Frenesí, uns platerets per a L’home que sabia massa... Deliciosa idea, deliciosa incorporació.

¿Us imagineu poder descobrir per primer cop una d’aquestes pel·lícules? Voldria adreçar-me als pares de fills de catorze, quinze, setze, i disset anys. Si no esteu subscrits a Filmin, feu-ho i suggeriu -anava a escriure obligueu - als vostres fills capbussar-se en Hitchcock. Si estan a l’edat del pavo, si han perdut al·licients per estudiar, si us preocupen les seves companyies, si busqueu motius perquè es desenganxin del mòbil, si us agrada recomanar-los cultura o, senzillament, si voleu fer-los un regal, feu que es fixin en Hitchcock. Us ho agrairan tota la vida.

M’imagino poques coses més plaents, més satisfactòries, més plenes per a un pare, que aconseguir que els seus fills estimin la cultura. En un temps de relativisme, d’egoisme, de competitivitat salvatge i de trets contra éssers humans que fugen per sobreviure, un bàlsam, un antídot, una realitat necessària és la cultura. El coneixement de la cultura, l’enllumenat de la cultura és una urgència, una prioritat, una forma de socors. Hitchcock, amb la seva concepció del cinema com a espectacle total, és l’antibarbàrie, les bombolles que pessigollegen el nostre pensament. Quina fabulosa festa és tenir Filmin (o posar-se un DVD o un BluRay) i poder veure tant Hitchcock. I penso quan les vaig veure per primera vegada. I em venen calfreds.