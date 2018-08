Intercanvi de petons

El Bernat baixa per les Rambles acompanyant dos amics irlandesos que volen conèixer Barcelona. De cop, l’aturen tres nois una mica esverats i una noia. Ella crida l’atenció perquè és molt guapa. “Ets d’aquí?”, li pregunten ells. I després de dir que sí confirmen que també és del Barça. Li demanen si el poden gravar fent-li una consulta sobre el seu equip de futbol. Són youtubers italians d’aquests que tenen centenars de milers de visites en els vídeos que pengen. Comencen a gravar amb el mòbil i li ensenyen una samarreta del Reial Madrid però amb el nom de Messi i el número 10 estampat a l’esquena. Li fan una proposta: “Si fas un petó a la samarreta, aquesta noia et farà un petó a tu”. La noia és al seu costat esperant el moment de la seva actuació estel·lar. El Bernat queda desconcertat. No té cap intenció de fer un petó a la samarreta blanca, però no per una qüestió futbolística. O no només. S’hi nega perquè no vol participar en aquell intercanvi masclista i vexant. Quan diu que no, immediatament els nois, exaltats, lloen la fidelitat al seu club: “ True fan! ”, “ True fan! ”, exclamen tots. Un fan dels autèntics. Com si hagués estat capaç de resistir-se a la màxima temptació, que era petonejar la noia, només perquè la devoció al blau i al grana és un impuls superior a qualsevol altre instint. Com si l’únic que pogués refrenar els estímuls més bàsics fos l’amor a un club i a un jugador. Els youtubers i la noia marxen Rambles amunt, els amics irlandesos encara és hora que entenguin el que acaba de passar i el Bernat se’n fa creus, de l’escena que ha viscut.

Gairebé tots som conscients de les imbecil·litats que fan aquests youtubers curts de gambals, que arrosseguen seguidors tan espavilats com ells. Però una altra cosa molt diferent és trobar-te, de manera inesperada, dins d’un dels seus vídeos.

Hi ha persones que no tenen cap mena de consciència sobre els seus actes. Avancen per l’energia del seu ímpetu. Res té conseqüències ni valors. I hi ha noies que, amablement, se senten disposades a ser utilitzades per a una funció tan bàsica, sense adonar-se de fins a quin punt l’espectacle en què participen és vexant per a elles. Els youtubers intentaven induir a la humiliació de les conviccions pròpies, convençuts que els impulsos sexuals superen qualsevol capacitat de raonament. I són incapaços d’atribuir a un no un altre argument que no sigui el de mantenir-se fidel a un club. Quina altra raó podria existir per no rebre el petó d’una noia exuberant que no coneixes de res i que no és conscient de la lamentable prova en què està participant? Quin altre motiu hi pot haver per negar-te a rebre un petó d’una noia que, molt probablement, no té cap ganes de fer-te’l i que algú li ha fet creure que sortir en aquell vídeo la beneficiarà d’alguna manera? Quin altre argument pot existir si no és el de ser còmplice de convertir una dona en un objecte sotmès als capricis de tres dropos? Per descomptat, només el déu Messi i el futbol.

El Bernat, perplex, intenta pair l’escena de què ha estat víctima sense voler. Potser l’únic consol és pensar que, un any més tard, les Rambles han tornat a la normalitat, amb les extravagàncies que això comporta.