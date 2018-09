Joc i activisme saps on és l’Estel·la?

H umor, joc i un punt d’activisme. Això és, en bona part, el llibre On és l’Estel·la?, que publica Comanegra i que arriba a les llibreries el 3 d’octubre. Inspirat, com és evident, en el Wally, les il·lustracions de Toni Galmés reprodueixen les grans manifestacions de l’any passat, des de la concentració davant del departament d’Economia fins a l’aturada de país, passant per la festa de l’Onze de Setembre, com el de la làmina del costat.

“L’Estel·la és una veritable creació en equip -explica l’editor de Comanegra, Jordi Puig-. Un dia, dinant, algú de nosaltres cinc va fer un comentari sobre la samarreta de ratlles vermelles que duia la Virgínia, la nostra dissenyadora, i entre brometes i en plena ressaca de Sant Jordi, un altre va deixar anar: «T’imagines fer una mena de Wally del Procés?» D’entrada ho vam veure impossible, podria haver quedat en una facècia interna, però al cap de dos dies trucàvem al Toni Galmés. Amb ell estàvem tancant el llibre Groc: història gràfica d’una lluita, i havíem vist la combinació bestial de talent i velocitat que té. «T’hi atreviries?» I ja el tenim aquí. El Toni ha transformat aquella idea de sobretaula en una obra d’art, amb humor, mala llet i dignitat, i hem acabat fent un llibre que ens sembla que feia falta, entre la sàtira, l’absurd i la denúncia, i que s’havia de fer ara: era impossible fer-lo abans (per la violència d’alguns fets) i començava a ser urgent (perquè l’humor és oxigen)”.