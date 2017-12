L’arsenal de Corea del Nord

Corea del Nord assegura que ja és capaç de bombardejar els Estats Units. En el seu últim test, dimecres passat, el règim diu que ha provat amb èxit un míssil que pot arribar a qualsevol ciutat dels EUA. Un coet que podria transportar un cap nuclear, ja que el règim assegura des del 2013 que també té la capaci- tat de miniaturitzar la bomba atòmica. L’opacitat del règim més hermètic del món no permet confirmar de manera independent aquestes reivindicacions. Però el que queda clar és que Kim Jong-un, líder de Corea del Nord des del 2012 i net del fundador del règim comunista, està prement fort l’accelerador en la carrera armamentística i nuclear que van iniciar els seus antecessors, com a eina dissuasòria per mantenir a ratlla la comunitat internacional. En només sis anys al poder, Kim Jong-un ha fet tres cops més llançaments de míssils que el seu pare i el seu avi junts en 28 anys de programa balístic. De les sis proves nucle- ars que ha fet el règim, quatre les ha ordenat el nou líder, dos d’elles en un sol any (2016) i l’última el 3 de setembre d’enguany, amb una càrrega deu cops més gran que les bombes d’Hiroshima i Nagasaki.



El think tank nord-americà Nuclear Threat Initiative fa un seguiment exhaustiu de l’arsenal nord-coreà i diu que Pyongyang és capaç d’enriquir urani i produir plutoni per a armament. A més dels míssils de curt i mitjà (i ara llarg) abast, també es creu que té armes químiques i biològiques.

El Japó i Corea del Sud fa temps que són a l’abast dels míssils nord-coreans, però l’aliat nord-americà els protegeix dissuasòriament d’un atac. Per això, els esforços de Pyongyang estan centrats a tenir míssils balístics intercontinentals (ICBM en anglès), que abasten més de 5.500 quilòmetres i, per tant, poden posar en la diana el seu arxienemic –i principal potència militar i nuclear del món–: els Estats Units. Experts sud-coreans deien fa poc que Pyongyang podia aconseguir els ICBM d’aquí un o dos anys, però el règim diu que ja els té.

Les sancions de l’ONU i els EUA han malmès l’economia nord-coreana, però no dissuadeixen el seu líder d’abandonar el programa militar, que segueix rebent combustible de la Xina i Rússia. A més d’aquests aliats, Pyongyang també ha rebut material en algun moment del Pakistan i l’Iran.

Mentre l’escalada verbal entre Pyongyang i Washington no para de créixer, alimentada per les amenaces i els insults via Twitter de Donald Trump, el món mira amb temor l’arsenal militar d’aquest petit estat de l’Orient Llunyà, que diu que ja té mig planeta a l’abast dels seus míssils.