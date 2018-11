Coses que hauria volgut saber quan tenia 18 anys:

-Les festes de la facultat no estan mai a l’altura de les expectatives generades.

-Si marxes abans d’una festa mai no et perds res. Pots tornar a casa abans.

-Les fotos que més t’agradin s’han de passar a paper sempre.

-No cal sortir sempre traient la llengua a les fotos.

-Si no fas exercici físic, val més que t’hi posis ara.

-El millor moment per deixar de fumar és ara. Després sempre serà massa tard i et costarà més del que et costa ara.

-Encara que t’ho sembli, cap parella que tinguis no és necessàriament l’home o la dona de la teva vida.

-Viure amb por del que pensaran els altres és una tonteria. Els importes menys del que t’imagines. I a tu ells t’importen menys del que creus.

-Aprofita per llegir molt perquè cada vegada et costarà més trobar el temps per fer-ho.

-Si encara ets verge, més endavant veuràs que això ni és tan greu ni tampoc és tan mala notícia.

-Moltes conviccions per les quals ara lluitaries segurament no les tindràs sempre.

-Els amics d’infantesa no necessàriament són els millors.

-Et queden desenes de molts bons amics per conèixer. Cuida’ls perquè alguns marxen abans d’hora.

-El guapo o guapa de la classe d’aquí vint-i-cinc anys estarà fet un nyap i no el reconeixeràs pel carrer.

-Si ets tu el guapo o la guapa, sàpigues que segurament això no et durarà sempre.

-Els texans que portes ara no sempre t’aniran bé. I et sabrà més greu del que et penses.

-No tinguis mai vergonya de dir-li al conductor que no corri tant.

-No tinguis mai por de dir que no. Practica-ho. Veuràs que reconforta.

-Els mascles alfa són decebedors.

-Si no t’has plantejat mai si ets feminista, fes-te’n ara. Si ho deixes per més endavant, faràs el ridícul.

-Si ets homosexual, no tinguis por a sortir de l’armari. Encara que et faci por tindràs sorpreses agradables.

-Els teus pares no ho saben tot.

-Els teus pares tenen raó més sovint del que ara vols creure.

-Cada vegada que diguis “Jo això no ho faré mai” tingues clar que molt possiblement ho acabaràs fent.

-Les notes no són cap reflex de l’èxit professional que tindràs a la vida.

-Algun dia et sabrà greu no haver aprofitat més les classes a la universitat.

-No llencis els abrics. Tot torna.

-No cal que et penedeixis de cap relació. Però, segons quines, procura que no s’allarguin massa.

-Les frases que més ràbia et fan que et diguin els teus pares, un dia les diràs tu. Ja sé que et sembla impossible i que penses “Jo això no ho faré mai”.