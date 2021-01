La base de la fotografia és la llum. Si no hi ha llum no hi ha foto, però de vegades, per casualitat, per caprici o bé per pur atzar, una ombra projectada a la paret, el sol amagant-se darrere un edifici o uns reflexos sobre una pedra a la platja poden arribar a provocar un moment únic i irrepetible que converteix la llum mateixa en protagonista absoluta de la imatge.

651x993

651x366

651x438

651x366

651x366

651x366

651x443

651x366

651x376

651x366

651x366

651x366

651x966