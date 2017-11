L’obra més optimista

No s’han fet gaires il·lusions els escriptors i filòsofs sobre la llibertat de l’ésser humà. Els antics grecs, per exemple, concedien al destí tant de poder que la capacitat de l’home per ser lliure quedava molt restringida. Això no volia dir, però, que haguessin de lluitar menys per aconseguir les quotes més àmplies possibles de llibertat. Nosaltres hem substituït el destí per tot tipus de determinismes, o directament per l’absurd, i la nostra literatura, cinema o televisió així ho revelen contínuament. “És el que hi ha” és una de les frases preferides en les nostres converses. Delata un fred escepticisme davant la possibilitat de triar, si bé ningú sap exactament en què consisteix “el que hi ha”. Una espasa de Dàmocles que penja sobre les nostres existències quotidianes.

En general la nostra cultura ha sigut, doncs, pessimista. Però hi ha dues admirables excepcions: el primer Humanisme i la primera Il·lustració. Pel que fa a aquesta última, n’hi ha prou de recordar quants seguidors va tenir el lema “ Tout va bien ”. L’ésser humà podria ser completament lliure a través de l’educació. El terrible terratrèmol de Lisboa, el 1755, va canviar la perspectiva i va omplir la llum de foscor, com tan bé va reflectir Voltaire en el gran poema sobre la catàstrofe. El Romanticisme europeu és el fill d’aquest viratge cap al pessimisme.

Radicalment optimista, en canvi, va ser el primer Humanisme, al segle XV. Penso que no hi ha cap text que demostri més fe en la llibertat de l’home que Oració per la dignitat humana del florentí Giovanni Pico della Mirandola. En ell Déu es dirigeix a l’home primigeni, Adam, per indicar-li que, mentre tot en la resta de la natura està regit per lleis predeterminades, l’ésser humà ha sigut creat completament lliure i amb lliure capacitat d’elecció. Ningú ni res impedeix l’exercici de la seva voluntat. Segons aquest Déu extremadament liberal, mitjançant la seva sobirana elecció l’home pot elevar-se fins a la condició angèlica o descendre cap a la condició bestial. Per al bé o per al mal, llibertat pura. Tant de bo fos així.