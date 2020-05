Michael Jordan, l’últim ball del mite

UNA TRAJECTÒRIA INIGUALABLE

Nova York 1984

Després de completar una carrera brillant a la Universitat de Carolina del Nord, Michael Jordan va ser escollit número 3 del draft de la NBA, una elecció dels Chicago Bulls. La temporada del seu debut ja va ser una estrella de la lliga i va ser escollit millor debutant.

Chicago 1988

Al cap de quatre anys competint a la NBA encara no havia aconseguit fer guanyadors els Bulls, però Jordan ja era una icona de la lliga. Al concurs d’esmaixades d’aquella temporada, celebrat a Chicago, va executar la històrica esmaixada des de la línia de personal.

Chicago 1991

Abans de l’arribada del 23, els Bulls eren una franquícia perdedora. Amb Phil Jackson a la banqueta, Scottie Pippen i Horace Grant de segones espases i el comandament de Jordan, canvien la dinàmica i guanyen el seu primer títol.

Barcelona 1992

Amb el mític Dream Team, Jordan va endur-se una segona medalla d’or olímpica a Barcelona 1992 -la primera l’havia aconseguit a Los Angeles 1984-. MJ va liderar un equip de llegenda, la millor constel·lació d’estrelles que s’ha reunit mai en un mateix equip.

Birmingham 1993

Després de l’assassinat del seu pare va decidir retirar-se del bàsquet per provar sort en el beisbol, l’esport preferit del seu progenitor. Mai va arribar a jugar a les grans lligues i dos anys després va anunciar que tornava a la NBA.

Salt Lake City 1998

L’obra mestra de Jordan acaba amb el sisè anell, últim títol d’un dels equips més dominadors de tots els temps. El 23 va tornar a abandonar les pistes, però tot i que tornaria a la lliga, ja no ho faria amb l’ensenya dels Bulls.

Washington 2003

Finalment es retira de l’esport professional després de dues temporades als Washington Wizards i superats els 40 anys. Avui dia Jordan segueix vinculat a la lliga com a propietari dels Charlotte Hornets.

EL MILLOR PALMARÈS

UN JUGADOR AMB MARCA

‘Space jam’ 1996

Als anys noranta, MJ va era una de les persones més populars del planeta. La seva aura de guanyador i la seva ètica de treball eren el millor reclam. Un heroi que va fer el salt al cinema amb Space jam, acompanyat de personatges de Looney Tunes. La nova versió de la saga es rodarà amb Lebron James.

Air Jordan 1984

Jordan no només ha sigut el jugador més brillant de la NBA, sinó també n’ha sigut la millor marca. En el seu any de rookie va firmar amb Nike, amb qui va crear marca pròpia i vint-i-nou models de vambes.

‘The last dance’ 2020

Els rècords del 23 no s’acaben mai. Després de gairebé dues dècades allunyat dels parquets, Jordan ha tornat a trencar estadístiques amb The last dance, el documental esportiu més vist de la història d’ESPN després de només quatre episodis emesos.

TOTES LES SEVES SAMARRETES

