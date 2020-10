Tot i que el tenim del tot integrat a la dieta mediterrània, l’oli d’oliva representa només un 1,6% de l’oli vegetal que es consumeix al món, molt lluny d’altres variants com l’oli de palma o el de soja. Tot i això, se’l considera un dels olis més saludables que hi ha i, sobretot, un dels més preuats a l’hora de cuinar

Productes com les galetes, les patates fregides o la brioixeria solen contenir oli de palma, un greix vegetal que domina els mercats internacionals gràcies a uns preus de fabricació imbatibles. L’oli d’oliva s’endú un bocí molt petit del pastís però, per contra, hi ha un cert consens que es tracta d’un dels olis més gustosos i també més sans, ja que té un percentatge de greixos saturats –els més perjudicials per al cos– molt baix. A Catalunya hi ha fins a cinc denominacions d’origen i una llarga tradició en el cultiu de l’olivera, tot i que el gruix de la producció es concentra al sud d’Espanya. Només a la província de Jaén es produeix un 20% de l’oli d’oliva que es consumeix arreu del món, la major part a través de cooperatives de petits agricultors que ho venen tot a grans supermercats i a empreses exportadores.

La doble pàgina amb la infografia al paper de l' Ara Diumenge