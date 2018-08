Ous passats per aigua

Als Estats Units, la nova discussió científico-mediàtica del mes d’agost és de les més increïbles i divertides dels últims anys: ¿com entren els homes a la banyera? ¿Hi posen primer les mans i els genolls per no sucar els testicles a l’aigua calenta fins a l’últim moment? Tot va començar al juny a la web Babycenter, on es fan consultes sobre maternitat. Una mare desesperada explicava el cas del seu nadó mascle: “Al meu fillet no li ha agradat mai banyar-se. L’únic que funciona és embolcallar-lo amb una tovallola i submergir-lo lentament. Però avui m’he oblidat d’aquest pas. El petitó, nu, ha intentat fugir de l’aigua tèbia cridant. De sobte se m’ha acudit que potser el trauma l’ha provocat que els seus testicles han sigut el primer que ha tocat l’aigua. Els homes adults entren a la banyera de quatre grapes perquè les pilotes siguin les últimes a tocar l’aigua calenta. ¿Pot ser que, com que soc dona, vagi molt perduda? No estic segura de com solucionar-ho, però he pensat de preguntar-ho per aquí per si algú em pot donar una mica d’informació”.

Les respostes a la consulta segurament no la van ajudar gaire en matèria d’immersió de testicles de nadons a la banyera, però els comentaris (i algunes fotografies) són per pixar-se de riure: “No he sentit mai de cap home que entri així a la banyera, almenys no el meu estimat marit”; “Els homes no entren a la banyera de quatre grapes!”; “¿I un cop dins fa el gosset?”; “Oh! Doncs a la meva família tots els homes entren així. Gategen dins de la banyera, després hi submergeixen el cap i finalment hi introdueixen les pilotes i el cul. Ha, ha, ha!”; “Deixeu-la estar, deu ser cosa del seu marit...”; “Que què?!?!”; “Estic plorant de riure només de llegir les respostes”; “No paro d’imaginar-me el meu marit gatejant cap a la banyera...”; “¿Pot ser que hagi viscut trenta anys sense tenir ni idea de com els homes entren en una banyera?”; “Ara mateix corro a preguntar-li al meu marit com entra a la banyera!”; “¿Em podries aclarir com ho fa per pujar a la banyera?”; “És de les coses més estranyes que he sentit mai!”; “El meu marit diu que els homes que entren així a la banyera són raros de collons i que segurament prenen drogues”; “Em sembla que al teu marit també li convindria fer servir el termòmetre de la banyera...”; “El meu marit tampoc suporta banyar-se amb aigua molt calenta, però els seus collons estan en perfecte estat”.

Al final la mare, una mica avergonyida, contesta els dubtes: “Bé, el meu marit ho fa d’aquesta manera i els meus dos anteriors nòvios més formals també. Potser la mostra no és prou representativa i m’he precipitat a l’hora d’assumir que tots els homes ho feien...”; “Quan li vaig comentar que em semblava estrany em va respondre que com es notava que jo no tenia testicles!”

El New York Times ha fet un treball de camp consultant uròlegs i pediatres infantils sobre les precaucions de la carn d’olla amb la temperatura de l’aigua, la sensibilitat de la pell de l’escrot i la importància de l’ordre en la immersió testicular, però sembla que no hi ha cap raó científica que avali entrar de quatre grapes a la banyera. Amb tot, la polèmica ha fet aparèixer alguns individus que, en el més absolut anonimat, admeten entrar així a la banyera amoïnats per trobar l’instant precís de posar en remull la seva mercaderia. Homes que entreu de quatre grapes a la banyera, ara ja sabem que existiu. Sortiu de l’armari. Us hem identificat: els que viviu pendents de sucar els picarols a l’últim moment a l’aigua calentona, segur que sou els mateixos que, a la vida diària, prioritzeu els vostres pebrots per davant de totes les coses.