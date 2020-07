T h e sacred and the real és una sèrie fotogràfica inspirada en la relació ancestral entre l’ésser humà i la natura, en què la natura adquireix l’estatus de territori sagrat. La sèrie té lloc entre els pastors d’altura del Pirineu aragonès i català, la vida i la feina dels quals es desenvolupa durant els mesos d’estiu a les cotes més altes. Els pastors pugen els ramats a dos o tres mil metres d’altitud per garantir aliments als animals i un clima benigne.

Els estius són llargs perquè passen diverses setmanes fora de la seva comunitat, sols, només amb el seu ramat i els seus gossos. Viuen en cabanes desproveïdes de cap comoditat. Els pastors, hereus d’una vella i coneguda solitud, estan en permanent relació amb el medi natural i en coneixen bé els codis i els senyals.

Actualment la majoria de nosaltres vivim en una societat altament tecnificada en què es fa difícil reconèixer la nostra dependència de la natura. Ens n’hem allunyat massivament per prioritzar altres relacions.

651x366 Ernesto Ferrer a la vall de Yenefrito (Panticosa) Ernesto Ferrer a la vall de Yenefrito (Panticosa)

651x749 Ovelles pasturant al port de Saünc (Benasc) Ovelles pasturant al port de Saünc (Benasc)

The sacred and the real reivindica la convivència amb el medi natural i posa en dubte l’autoritat de l’ésser humà per damunt de la natura i la resta d’éssers vius. És una visió personal del trànsit humà en el món, del constant anar i venir, en una estreta i delicada relació amb la naturalesa.

A The sacred and the real els paisatges apareixen com una metàfora que muta, sovint borrosa, de la condició humana. Tot plegat sorgeix en un mateix escenari que s’acaba fusionant en una única imatge: persones i animals es mostren com éssers petits i fràgils que sobreviuen en un marc complex i capritxós. Es mouen com masses, alineades segons la seva condició. Per contra, la natura representa el sagrat i té una càrrega enigmàtica sobre la seva vida diària i real.

651x366 Joaquin Fievet, pastor fotografiat a la vall de Gistaín Joaquin Fievet, pastor fotografiat a la vall de Gistaín

651x366 Joaquin Bardají a la vall de Llessuí Joaquin Bardají a la vall de Llessuí

Es tracta, en definitiva, d’un acostament a la naturalesa i a la nostra condició humana com a part intrínseca d’aquesta naturalesa.