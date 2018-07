F a un parell d’anys, en aquesta mateixa columna, vam alertar de les noves modes posturals a l’hora de sortir sexi a les fotos. Models i influencers van convertir la duck face i la fish gape en tendència. La duck face consistia a ajuntar els llavis i posar morrets molsuts. La fish gape, a relaxar la barbeta i entreobrir la boca com si badessis. Però aquest estiu ha aparegut una nova postura: el Barbie feet, els peus de Barbie. Té un avantatge: es pot practicar paral·lelament a les dues expressions facials anteriors.

Si la societat patriarcal us va predestinar a jugar amb aquesta nina durant la vostra infantesa, deveu saber que la Barbie té uns peus extremadament desproporcionats per la seva alçada. Són diminuts, sense dits ni ungles i sempre estan de puntetes, perquè únicament estan preparats i modelats per portar sabates de taló d’agulla. Si la fisiologia real de les persones mantingués les proporcions de la Barbie, la humanitat seria incapaç d’aguantar-se dreta i ens desplaçaríem arrossegant-nos com rèptils. La prova és que la Barbie tampoc s’aguanta dreta i té una dependència del cent per cent de la seva propietària (o propietari).

Malgrat tot, tradicionalment els peus de la Barbie han aixecat grans passions. Una amiga va viure una infància molt estressant perquè el seu germà petit estava obsessionat per rosegar sempre que podia els peus de les seves Barbies. El nen va ser un fetitxista precoç. Notar aquells petits apèndixs de plàstic en contacte amb la llengua i la geniva era l’únic que el consolava, fins al punt que els pares van decidir comprar-n’hi una per a ell, que feia servir com a succedani del xumet. La criatura va necessitar durant força temps els peus menuts de la Barbie per adormir-se.

Un cantant de poca volada als Estats Units també va compondre una cançó titulada Barbie feet en què recordava una nòvia extraordinària que havia tingut amb uns peus preciosos. A la lletra, però, lamentava que ella sempre li donava ensurts perquè com que caminava de puntetes mai la sentia arribar.

La nova moda en les fotografies més sexis consisteix a posar els peus com la Barbie, estiguis dreta o asseguda. Després de descalçar-vos, si esteu dretes teniu dues opcions. La primera, posar-vos de puntetes amb tots dos peus com si volguéssiu créixer. La segona opció, una mica més elaborada, consisteix a col·locar-vos amb un cert escorç respecte al fotògraf. El peu que queda més enrere el poseu de puntetes i, el de més endavant, el tensioneu en punta, fent que només toqui a terra la punta del dit gros del peu. Si opteu per aquesta postura serà inevitable que us hàgiu de recolzar en les persones del costat o en alguna paret. Demaneu al fotògraf que dispari ràpid perquè la posició és incòmoda i podeu patir una lesió als bessons.

En cas d’estar assegudes, heu d’estirar les puntes dels peus al màxim, de tal manera que a la fotografia només es vegi l’empenya i els ditets ben juntets. Tots dos peus iguals, ben arrenglerats. Heu de notar que només l’extrem de l’ungla del dit gros toca el terra. Sabreu que ho feu bé quan comenceu a notar un fort dolor a la planta del peu i un formigueig als turmells. I així aconseguireu unes infinity legs de somni. Unes cames infinites. Com si fóssiu nimfes que floten, delicades ballarines que transporta l’aire.

De cara a l’estiu vinent, a aquest pas, ens diran que està de moda que ens amputem els dits, perquè a les dones tampoc ens serveixen per a gran cosa, i així encara s’assemblaran més als de la Barbie.