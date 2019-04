Rosa, roser, rosanna

La Rosa dels anys 40 és la Lucía d’avui dia. Entre els anys 1940 i 1959, Rosa era el cinquè nom més posat entre les nenes catalanes, posició que ara ocupa Lucía, mentre que Rosa, en canvi, ha caigut fins al lloc 363 del rànquing. L’any 2017 van néixer només 26 nenes a les quals van posar el nom de Rosa. El motiu ? “Perquè s’associa a un nom d’àvia i els noms que tenen aquest estigma costa, en general, que ressuscitin”, explica Francesc Calafell, investigador de l’Institut de Biologia Evolutiva del CSIC-UPF i expert en noms. Va ser per l’àvia que la Marta Casals va posar Rosa a la seva filla, que ara té dos anys i mig. El nom va agafar per sorpresa la família. La Marta està acostumada que quan dona el nom de la seva filla tothom li digui: “El teu no, el de la nena”. Donen per fet que és un nom de dones grans, característica que comparteix amb noms com Carme, Josefina, Pilar o Mercè. L’edat mitjana de les dones que es diuen Rosa en el conjunt de l’Estat és de 64 anys, i costa trobar-ne entre les menors de 30 anys. La Rosa Torres n’és una. Té 25 anys i viu a Ciutadella. El nom l’hi van posar per la seva àvia materna, que no es deia Rosa però tenia un hort on cultivava roses. Va morir abans de poder conèixer la seva neta i li van posar el nom de les flors que ella més estimava. Calafell explica que Rosa és dels pocs noms -amb Ona, Violeta o Lluna- en què encara fem servir la mateix paraula -rosa- per al mateix significat: un tipus de flor. En record de l’àvia, la Rosa Torres porta tatuades dues roses, també les seves flors preferides: “Tot i no haver-la conegut, hi tinc una unió especial”, explica. Quan era adolescent el seu nom no li agradava, però amb el temps ha après a valorar el fet de tenir un nom relativament poc comú, tot i que a Menorca ha coincidit amb alguna Rosa de la seva edat. La Marta Casals va triar Rosa per a la seva filla perquè era una manera de fer sempre present l’àvia, “un puntal”, però també perquè considera que és un nom “preciós”. “I és una llàstima que s’estigui perdent”, diu. “Quan gairebé no quedin Roses, serà un nom especial”, pronostica.

Des que es va perdre el costum que avis i padrins triessin el nom dels nadons que s’incorporaven a la família, també van deixar de posar-se noms com Rosa i tots els seus derivats (Roser, Maria Rosa, Anna Rosa o Rosanna). “Abans els padrins posaven o el seu propi nom o el del pare o la mare, i hi havia aquesta transmissió de noms entre generacions”, explica Calafell. A partir dels anys 70 i 80 això va començar a canviar i ara els noms es trien per molts motius diferents, també per les modes. “Els personatges coneguts, reals o ficticis, són un motor potent per generar noms”, explica Calafell, que cita el cas d’Arlet, que “va aparèixer del no-res fruit d’una sèrie i ara està de moda”. Però així com noms de nen considerats antics ara es tornen a posar -Tomàs, Joan, Ernest, Pep o Quim (diminutius de Josep i Joaquim)-, amb els de nena no ha passat el mateix. “Els noms de nena són més diversos, més imaginatius i més creatius i els de nen sempre són més tradicionals o costen més de canviar. No hi ha un equivalent de Marc en nena que s’hagi mantingut en el número 1 durant vint anys”, explica aquest expert. La capacitat de recanvi en els noms de nena és més gran que en el de nens. Calafell augura, per exemple, que d’aquí quatre o cinc anys començaran a néixer algunes Rosalies.

Tot i ser un nom poc usat entre les noves generacions -i encara menys els seus derivats-, en el global de la població catalana Rosa ocupa la posició número 19 i Lleida és on més en trobem. A l’Estat només la supera Ourense. També funciona com a cognom. Segons dades de l’INE, a l’Estat hi ha 18.000 persones que es diuen Rosa de cognom, 2.700 de les quals són a Catalunya. La globalització no ha arribat encara als noms propis, perquè a França Rose va entrar el 2017 en el top ten de noms més posats i està més de moda ara que als anys 40. Als Estats Units trobem tant Rosa Parks com Rose McGowen. Rose ocupa ara la posició 166, però a principis del segle XX va gaudir de la seva màxima popularitat al ser el 17è nom més posat.