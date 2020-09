Fa uns quants dies l’edició nord-americana de la revista Vogue va penjar un vídeo a la seva web protagonitzat per la congressista Alexandria Ocasio-Cortez. Ocasio-Cortez és la dona més jove que ha entrat al Congrés dels Estats Units. Ho va fer l’any 2018 amb només 29 anys, quan va guanyar les primàries del Partit Demòcrata pel districte 14è de l’estat de Nova York. En el vídeo de Vogue Ocasio-Cortez explica, a primera hora del matí, les seves rutines diàries en la cura de la seva pell i el procés de maquillatge. Es tracta d’uns vídeos que s’han fet molt populars a internet i a les xarxes socials, on hi ha tota una allau de continguts que ofereixen consells de bellesa.

Ocasio-Cortez, segurament estimulada per la proximitat de les eleccions i amb el deure d’arreplegar vots d’allà on sigui, col·loca el telèfon davant del mirall del lavabo de casa seva i, en primer pla, es neteja la pell i es maquilla com ho fa cada dia abans d’anar a treballar, ensenyant els productes i marques que utilitza. La durada del vídeo editat és de divuit minuts i, per tant, és estranyament llarg per a algú que es caracteritza per la naturalitat del seu aspecte. Normalment no sembla que vagi gaire maquillada però sí que la caracteritza el pintallavis vermell potent. La sorpresa arriba quan Ocasio-Cortez demostra que cada dia, de bon matí, fa servir una vintena de productes diferents i una desena d’estris per aplicar-los. Un tònic facial, un sèrum de vitamina C, una crema hidratant, un protector solar, dues bases diferents de color de maquillatge, un corrector de color per a sota els ulls, un concealer (que és una altra mena de corrector), una barra de color per al contorn de la cara i el nas, un coloret per als pòmuls, un llapis per a les celles, un il·luminador facial, un il·luminador de parpelles, diverses tonalitats d’ombra d’ulls, un llapis d’ulls, la màscara de pestanyes, una altra ombra d’ulls per aportar brillantor a la mirada, unes pólvores bronzejadores per a l’acabat final i, per fi, el pintallavis vermell que ella mateixa ha popularitzat i que ens revela que es diu Beso.

La política i molts mitjans arrosseguen les dones a exhibir la tirania física

La perícia que demostra automaquillant-se és admirable i aconsegueix un resultat perfectament natural. No diries mai que darrere del seu aspecte hi ha tants productes i procediments laboriosos. Ocasio-Cortez, conscient que és un vídeo d’una frivolitat evident, propi d’ influencers d’internet, elabora un discurs on recorda que només una mateixa pot decidir el que li està bé, recorda el lema “ My body, my choice ” i que la feminitat empodera però que mai s’ha de fer servir amb l’objectiu de complaure la mirada masculina, sinó buscant allò que ens faci sentir bé íntimament. En algun moment, però, el vídeo resulta una mica contradictori perquè Ocasio-Cortez, com a política, ha tingut un discurs que ha sabut elevar la política a la seva essència i, com a contrast, acaba participant d’un relat banal, accessori, purament estètic, on les rutines matinals diàries a nivell domèstic han adquirit la complexitat i l’exigència d’un maquillatge professional molt exhaustiu i que suposa una despesa econòmica considerable. S’entén que una persona de la seva dimensió pública i en un àmbit tan draconià com el de la política a Washington requereixi uns protocols estilístics elevats. Però el vídeo confirma que la política i molts mitjans sempre acaben arrossegant les dones a exhibir la tirania física, a popularitzar-la com una cosa quotidiana i global per excel·lir en el seu àmbit i sentir-se bé i acabar transmetent un missatge purament estètic i superficial de la seva feina. Això sí que forma part de les nostres rutines diàries.