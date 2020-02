Temps de floració

651x667

Els efectes de la falta de fred es comencen a percebre als conreus de casa nostra. Els ametllers fa dies que van florir, i altres arbres fruiters com el presseguer, l’albercoquer, el cirerer o la prunera comencen a omplir de colors els camps abans que arribi oficialment la primavera. Tot un espectacle cromàtic que s’esglaona del febrer a l’abril en funció de les precipitacions i les temperatures. La floració dels fruiters també depèn de l’espècie i de l’altitud del conreu. Així, a la plana de Lleida els primers arbres a florir són els del Baix Segrià, i els últims, els de la Noguera.

El color de les flors d’aquests arbres fruiters va del blanc al groc, passant pel rosat o per tons fúcsies, i pot ser diferent segons la varietat d’arbre dins una mateixa espècie. D’arbres fruiters se’n cultiven diverses varietats a vegades molt diferents les unes de les altres, per bé que totes pertanyen a un mateix gènere i a una espècie concreta. Alguns es conreen a gran escala i abasten mercats propis i s’exporten a l’estranger. D’altres no passen de ser plantats en horts i jardins, i n’hi ha que són considerats arbres autòctons i creixen espontàniament als boscos, com és el cas del cirerer. O bé es troben en zones properes als cultius, com passa amb les pruneres. Per gaudir de la floració, el millor és visitar cultius extensius i monoespecífics, que són els que aporten més impacte estètic al paisatge. Un cop hagi acabat la floració de l’espècie dominant, caldrà anar a buscar altres indrets on domini una altra espècie. I no cal anar gaire lluny. A la Ribera d’Ebre, al Segrià, al Baix Llobregat, a les Garrigues, a Mallorca o a la Ribera Alta –al País Valencià– es poden contemplar durant aquesta època de l’any mosaics naturals espectaculars.

