Terra-lab.cat (2): Mirar a través

Fruit d’una recerca en diverses poblacions del Maresme, aquest projecte presenta una descoberta insòlita. Les rieres, en els seus trams subterranis, revelen una segona natura del tot desconeguda: són susceptibles d’esdevenir una cambra fosca i, gràcies a la seva morfologia, poden funcionar com a autèntics enginys òptics. Les fotografies que s’exposen aquí ofereixen una petita mostra de les seves peculiars prestacions.

Les seves innegables potencialitats estètiques no ens haurien de fer oblidar que, com en tot dispositiu de visió, les rieres poden funcionar com a sofisticades eines d’observació i, per tant, de comprensió dels indrets i realitats que travessen. Si es fan servir adequadament com a artefactes fotogràfics, l’encert dependrà de l’usuari, perquè estant a l’abast de tothom obren un camp molt ampli de possibilitats. Com ara reconèixer allò que, justament, sol quedar a l’ombra del paisatge.

