Terry O’neill, el fotògraf discret

Les tres regles d’or per ser un gran fotògraf, segons Terry O’Neill, són: fer-se com més invisible millor, tenir paciència i combinar una gran discreció amb bons dots de relacions públiques. Tot plegat per aconseguir acostar-se a les estrelles sense aclaparar-les i obtenir així retrats aparentment atzarosos dels seus moments més íntims. Orson Welles fent-se el nus del corbatí, Clint Eastwood i Jane Fonda en un descans de rodatge o Faye Dunaway esmorzant l’endemà de rebre l’Oscar per Network. Aquesta última imatge, una de les més icòniques d’O’Neill, té història. De fet, en té una de llarga perquè Dunaway va acabar sent la seva dona entre el 1983 i el 1987, i perquè tot i l’aparent moment capturat al vol el mateix fotògraf ha publicat al seu Twitter fa poc les captures dels negatius en què es veu com la fotografia va ser perfectament planificada i seleccionada entre diferents poses de l’actriu. Sobre aquesta imatge, realitzada el 29 de març del 1977 a Beverly Hills, el fotògraf ha explicat que feia només unes setmanes que es coneixien però ja s’havien fet molt amics. Va voler, explica, capturar el moment en què una persona deixa de ser una actriu amb talent per convertir-se en una estrella, l’instant màgic en què li canvia per complet la vida, i el compte corrent.

540x832 Audrey Hepburn fotografiada a París el 1966, una actriu que segons O’Neill era l’essència de la fotogènia Audrey Hepburn fotografiada a París el 1966, una actriu que segons O’Neill era l’essència de la fotogènia

De família irlandesa, Terry O’Neill va néixer el 1938 a l’East End de Londres i la seva il·lusió d’adolescent era ser bateria de jazz. Va buscar feina d’auxiliar de vol amb la idea de poder passar així moltes temporades als Estats Units, però ja no hi havia places i va acabar a la companyia aèria com a fotògraf. Una foto icònica d’un alt càrrec britànic adormit en un aeroport li va obrir les portes de la premsa. Contractat als 21 anys pel Daily Sketch, va començar així una carrera meteòrica en què va poder retratar els inicis de grups com The Beatles -en va fer la primera foto per a premsa-, The Rolling Stones, David Bowie i Elton John. L’efervescent cultura dels anys seixanta a Londres, i també de Hollywood. Va ser també fotògraf personal durant trenta anys de Frank Sinatra, i als 90 van passar pel seu objectiu les grans top models i reconeguts polítics. Discret i poc amic de xafarderies, les seves fotos aterren fins al 13 de maig a la Filmoteca de Catalunya. Amb entrada gratuïta, l’exposició inclou 66 fotografies seleccionades per Cristina Carrillo de Albornoz, que farà una xerrada amb el fotògraf el dia 1 de març durant la inauguració.

540x462 David Bowie posant per al seu disc 'Diamonds dogs' a Londres el 1974. O’Neill explicava que el gos s’aixecava contínuament intentant mossegar el llampec del flaix / Terry O’neill David Bowie posant per al seu disc 'Diamonds dogs' a Londres el 1974. O’Neill explicava que el gos s’aixecava contínuament intentant mossegar el llampec del flaix / Terry O’neill