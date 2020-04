En situacions d’estrès els pijos mai no recorren a la nostàlgia per l’única i senzilla raó que viuen instal·lats en el passat. Així mateix, podem assegurar que els càrrecs de consciència, també tan en voga últimament donades les circumstàncies generals, són una reacció més de la classe mitjana que no pas de la classe alta, que a l’hora d’entomar la realitat sempre ha preferit el paternalisme, la caritat i l’absolució per via de la confessió. La interpretació que fan els membres de la vida regalada de diversos fenòmens com ara el de la pobresa en les seves múltiples formes, la malaltia, la bogeria o la mort mateixa, sempre la fan des d’una poderosa i simplíssima idea segons la qual el pobre, el malalt, el foll i el difunt són els preferits de Déu Nostre Senyor, i els rics, no. Per tant, una de les seves principals tasques és la de no pecar cobejant el privilegi dels més desventurats -és a dir, l’amor de Déu-, cosa que els porta directament a tirar milles i a seguir sent, principalment, rics.

-Mamà?

- Cariño, estaba hablando con tu tía Casilda...

-L’altre dia hi vaig parlar, que va ser el seu sant...

- Sí, lo sé, me lo ha dicho. Está en el campo, confinada, con toda la ‘troupe’. Entre ellos, las tatas y el servicio creo que son unos veinticinco, se lo deben estar pasando bomba... ¡Menuda Navidad! Me dijo que me escapara y que fuera, pero le dije que no, que qué lata. Además, también están ahí sus dos cuñadas Cusí, que me parecen dos repipis de campeonato...

-Mamà!

- ¡De campeonato total!, lo que has oído, y me lo parecen des del mismo día en que las conocí. Tu tía Casilda ha insistido en que había que hacer la conexión con un programita de ordenador, porque así nos veíamos. Se lo ha montado tu prima Sandra, pero como tu tía es una negada igual que yo, y Sandra, igual que tú, no tiene paciencia, al final sólo he visto techo...

-I per què no corregia el pla?

- ¡Eso mismo le he dicho, pero me ha contestado que si me creía que era George Cukor! ¡Qué carácter!

-Doncs igual que el teu, que sou bessones!

- Bueno, el caso es que nos hemos llamado porque ya sabes que murió Gregorio, el pobre, con lo simpático que era, y le queríamos mandar a Mamen una nota de condolencia que, después de darle muchas vueltas, te debo decir, nos ha salido preciosa, molt sentida ... Pero luego, claro, hemos estado un buen rato para decidir qué poníamos en el sobre, porque como Mamen es marquesa...

-Marquesa...

- ...yo era partidaria de poner “Mamen Arteaga” pero Casilda me ha dicho que había que poner el título porque ella siempre lo utiliza y que, aunque nosotras tenemos con ella muchísima confianza, eso también lo vería el cartero...

- El cartero...

- Luego no sabíamos qué trato tienen las marquesas, si són excelentísimas, ilustrísimas o con señora marquesa vas que ardes. Ni tampoco si Mamen es grande de España o todavía no, que esa es otra. Total, que hemos llamado a Cuca, que es muy heráldica, y le hemos preguntado...

-I doncs?

- S.E. María del Carmen Arteaga y Méndez de Osorio, Marquesa de Castelljussà. Hemos echado la tarde.