Visca el Me Too!

Hi ha un tema molt incòmode que em sembla que no s’està tractant amb la importància que mereix. Si en parles corres el risc de ser assenyalat com un irresponsable, un cínic, un reaccionari, un misogin, una persona mancada de sensibilitat, d’empatia i clarament còmplice de tota mena d’atrocitats i d’indesitjables. És el tema globalment conegut com a Me Too. És un moviment òbviament necessari i amb un fons que pretén el lloable rescabalament de la dignitat de moltes dones que arreu del món han patit assetjament i abusos.

El pitjor enemic del Me Too són les xarxes socials. Una sagnant paradoxa, ja que el mateix mitjà que ha ajudat (i ajuda) a la difusió i visualització massiva d’aquesta mena de casos és també el causant d’efectes col·laterals perniciosos. Estem assistint a linxaments públics sense filtre de persones que, en alguns casos, no tenen denúncies formals interposades i no tenen manera de defensar-se. O notícies i posts de Facebook i Twitter que donen per segures les acusacions convertint-les en veritats absolutes sense que cap tribunal de justícia hagi sentenciat res. La banda de tarats de la ultradreta asseguren que la majoria de denúncies que es presenten són falses. Que se n’ha de ser, de canalla. Però fer cas per sistema a les xarxes socials i apuntar-se a linxaments perquè sí no fa cap favor al Me Too. Ha quedat demostrat, per exemple, que les acusacions contra Morgan Freeman no tenien cap fonament. Algunes de les denúncies contra Kevin Spacey han sigut desestimades. L’últim cas és el de Clint Eastwood, acusat de falsejar el personatge de la periodista de Richard Jewell, d’explicar al film que se’n va anar al llit amb un agent de l’FBI per aconseguir una exclusiva. Si aquest falsejament és cert, seria lògic que Eastwood i els seus guionistes donessin explicacions. Em temo que tota la veritat només la saben la periodista i l’agent de l’FBI. Tots dos estan morts. Les elucubracions i els escarafalls que puguem fer la resta em temo que són sobrers. Sense saber la veritat, les crítiques i linxaments a Eastwood no tenen raó de ser. Visca el Me Too!