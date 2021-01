El New York Times ha creat un calendari astronòmic per sincronitzar-lo amb el teu i així no perdre’t cap dels grans esdeveniments que tindran lloc al nostre Sistema Solar aquest 2021. Des de pluges de meteorits i eclipsis com l’ anell de foc fins a l’arribada de tres missions espacials diferents a Mart -amb els Estats Units, la Xina i els Emirats Àrabs Units com a protagonistes de la cursa espacial-, passant pel llançament d’un supertelescopi espacial que eixamplarà el nostre coneixement sobre el cosmos. Un almanac de les estrelles que ens farà mirar cap al cel i tornar a entusiasmar-nos amb els misteris de l’Univers.

18/2

El robot Perseverance de la NASA aterrarà a Mart amb la missió de trobar-hi restes de vida. Però és la tercera nau que arribarà aquest mes al Planeta Vermell: la primera serà la Hope dels EAU, que orbitarà sobre Mart a partir del 9 de febrer, i la segona serà la xinesa Tianwen-1, que el 10 de febrer entrarà en l’òrbita marciana i es prepararà per aterrar-hi al mes de maig (fins ara només la NASA ha aconseguit aterrar-hi amb èxit).

1/3

La nau espacial OSIRIS-REX de la NASA començarà el seu viatge de tornada a la Terra des de Bennu, un asteroide proper al nostre planeta, on ha recollit mostres.

20/3

EQUINOCCI DE PRIMAVERA. És un dels dos punts de l'òrbita terrestre on el Sol crea períodes iguals de dia i de nit a tot el món.

21/4

Pluja de meteorits dels Lírids.

4/5

Pluja de meteorits dels eta-Aquàrids

26/5

Eclipsi total de Lluna i superlluna de sang, que es produeix quan la Lluna és més a prop de la Terra de l’habitual i l’ombra de la Terra també travessa la superfície de la Lluna, i la tenyeix d'un color vermellós.

1/6

L’entrada del sector privat en la cursa espacial s’eixampla. L’empresa Astrobotic, de Pittsburgh, vol ser la primera a tenir un contracte amb la NASA per al Peregrine, el nou mòdul lunar que podria ser el primer a aterrar al nostre satèl·lit des del 1972. A l’octubre ho provarà també una altra empresa de Houston, Intuitive.

10/6

Un eclipsi solar passarà sobre el pol Nord. Serà un eclipsi d' anell de foc, que vol dir que la Lluna està massa lluny de la Terra per bloquejar del tot el Sol però que hi encaixarà dins.

20/6

SOLSTICI D’ESTIU. És l'inici científic de l'estiu a l'hemisferi nord, quan aquesta meitat del món s'inclina cap al Sol.

28/7

Pluja de meteorits dels delta-Aquàrids del Sud.

11/8

Pluja de meteorits dels Perseids.

22/9

EQUINOCCI DE TARDOR. És un dels dos punts de l'òrbita terrestre on el Sol crea períodes iguals de dia i de nit a tot el món.

19/10

Pluja de meteorits dels Oriònids.

31/10

Possible llançament del telescopi espacial James Webb, successor del Hubble, que farà avançar el coneixement humà de la nostra galàxia i de l’Univers.

1/11

La NASA podria llançar la missió Artemis 1 per transportar la nau Orion per orbitar al voltant de la Lluna i tornar, en la primera de les missions que pretenen fer tornar astronautes a la superfície lunar.

16/11

Pluja de meteorits dels Leònids.

13/12

Pluja de meteorits dels Gemínids.

21/12

Pluja de meteorits dels Úrsids.

21/12

SOLSTICI D’HIVERN. És l'inici científic de l'hivern a l'hemisferi nord, quan aquesta meitat del món s'inclina lluny del Sol.

