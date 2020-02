El cine clàssic a TVE, una qüestió de civisme

Un cop per setmana, els dimecres, a La 2 fan Días de cine clásico. Vindria a ser un refugi, un oasi, una manta que et protegeix del fred, un gelat que et sacia la set immensa. És moltes coses alhora relacionades totes amb el gust, l’alliberament, la serenitat, el confort, el pensament, la intel·ligència. Algunes de les últimes pel·lícules que s’hi han emès: La llista de Schindler, L’home de l’oest, La dolce vita, Apocalypse now, El gran dictador, La filla de Ryan, La reina d’Àfrica, Lawrence d’Aràbia, Taxi driver, Novecento, El cop, La finestra indiscreta... La llista fa esgarrifar de plaer. Quin programa tan important! I quina tasca tan rellevant, la seva.

Fa anys, no sé quants, deu, quinze, vint..., el cinema a la televisió complia una funció molt diferent de la que compleix avui. Era una cosa natural, consubstancial a la graella, ningú es preguntava res, senzillament es veien les pel·lícules -sols, en família, en parella- perquè formaven part de la nostra vida -al cinema, al videoclub, a casa- i les teníem integrades a l’ADN. Ara és diferent, ara hi ha qui es pregunta per què han d’existir les sales de cine “si a casa tinc un equip de projecció i de so espectacular”. Ara hi ha quantitat de joves obsessionats amb el fet que les pel·lícules són lentes i hi ha pocs girs de guió. Ara es pot arribar a qüestionar que una obra mestra com El irlandés sigui tan llarga.

En aquest context, projectar cada setmana un clàssic en horari de prime time no només és una grandíssima idea, sinó que és un acte de civisme de la televisió pública estatal. En un temps de desconnexió humana, d’estultícia cronificada, d’indigència emocional, el cinema pot ser un bàlsam, un agent educatiu de primera. Pares, feu veure cine clàssic als vostres fills. Els curarà l’egoisme, els farà més empàtics i comunicatius, més savis, més lliures. Quan podrem veure un clàssic cada dia?