I si el cotxe elèctric també servís per generar energia verda? (i així guanyar diners)

F ins ara, l’objectiu principal per adquirir un cotxe era el de la mobilitat. El cotxe elèctric, però, podria canviar aquesta realitat i convertir el vehicle particular en una font d’ingressos o, com a mínim, una possibilitat d’amortitzar més ràpidament la forta inversió inicial per la compra d’aquesta mena de vehicles.

Entre les moltes funcionalitats dels cotxes elèctrics (i els híbrids endollables d’alta capacitat d’emmagatzematge) n’hi ha una que el fa realment atractiu: el cotxe elèctric modern -o electrificat, si voleu-, a més de ser un mitjà de transport convencional, no deixa de ser una bateria elèctrica amb alta capacitat d’emmagatzematge, capaç de subministrar energia a una llar, a un equip elèctric o fins i tot d’alimentar la xarxa de distribució elèctrica, sempre que la legislació de l’estat marc permeti aquesta possibilitat.

En aquest sentit Endesa disposa d’un dispositiu de càrrega i descàrrega ultraràpid anomenat V2G ( vehicle to gird, per les seves inicials en anglès) desenvolupat al Japó i que permet carregar o descarregar l’energia elèctrica d’un vehicle per donar suport a les distribuïdores energètiques en les anomenades hores vall, és a dir, les hores en què cau la demanda i la producció energètica. Aquest sistema va superar una autèntica prova de foc durant l’accident nuclear de Fukushima del març del 2011: la producció va caure en picat a causa de la davallada energètica provinent de les centrals nuclears, i el govern japonès va impulsar una iniciativa aleshores revolucionària: extreure energia dels cotxes elèctrics per compensar el desfalc entre oferta i demanda elèctrica en determinats moments al llarg de la crisi nuclear.

Un sistema revolucionari

Els bons resultats del sistema V2G durant la crisi nuclear de Fukushima van demostrar el potencial dels cotxes elèctrics per incidir en el subministrament energètic en permetre que el flux energètic sigui bidireccional: del cotxe a la xarxa i de la xarxa al cotxe.

Val a dir que un sol vehicle elèctric no pot subministrar una gran quantitat d’energia elèctrica a la xarxa, però sí un nombre suficient de cotxes convenientment preparats i connectats a la xarxa mitjançant uns dispositius V2G de 10kW i aprofitar-los quan estan aparcats, una situació que representa més del 90% del temps útil d’un cotxe elèctric.

Una central elèctrica amb rodes?

Ara bé, no tots els cotxes elèctrics disposen d’aquest sistema de càrrega i descàrrega reversible. De fet, només els japonesos han desenvolupat aquest sistema entre gairebé tots els fabricants generalistes del seu país. Entre els propietaris dels cotxes elèctrics existeix certa por a la possibilitat que aquest sistema de descàrrega elèctrica pugui fer malbé les bateries dels seus cotxes, però segons afirma Narcís Vidal, enginyer d’Endesa, “no està demostrat que aquest sistema de descàrrega faci malbé o escurci la vida útil de les bateries de liti dels automòbils”. “Al contrari, una sobrecàrrega de les bateries sí que podria arribar a repercutir negativament en la seva vida útil, però el fet d’extreure’n energia no suposa cap risc per als elements mecànics del vehicle”, afegeix.

El sistema V2G ja es fa servir a Dinamarca, un estat amb una legislació mediambiental molt avançada que preveu que els propietaris d’un cotxe elèctric puguin transferir la càrrega de les seves bateries a la xarxa general. Així obtenen també un benefici econòmic, que “aquest any ha arribat als 1.300 euros anuals”, segons explica Vidal. “D’aquesta manera dotem els cotxes elèctrics de noves funcionalitats que van més enllà de la mobilitat”, afegeix.

De fet, el sistema V2G podria convertir el cotxe elèctric (o híbrid endollable) en una petita central elèctrica que a més ens podria generar un retorn econòmic. Imaginem, per exemple, que disposem d’un habitatge amb plaques solars i utilitzem el nostre cotxe electrificat per emmagatzemar energia neta que després podríem vendre a la xarxa elèctrica, i obtenir-ne un benefici econòmic. Fins i tot en un futur el cotxe elèctric podria disposar de plaques solars per generar energia i vendre la que no necessita a la xarxa, i convertir-se així en una mena de microestació solar o una petita central d’energies renovables.

A més de suposar una font de recursos econòmics, el sistema vehicle to gird pot convertir-se en una variant anomenada vehicle to home (V2H) o vehicle to building (V2B), que, basant-se en la mateixa tecnologia aplicada, pot entregar un flux d’energia bidireccional a un edifici o habitatge. Així, podria, per exemple, entregar energia en cas d’un tall de distribució elèctrica com el que va patir la ciutat de Barcelona ara fa uns quants estius.

Realitat a Europa, utopia a Espanya

Ja fa uns anys que el sistema V2G és una realitat a molts països de la Unió Europea, com ara Dinamarca o el Regne Unit, i alguns fabricants, com per exemple Nissan, ja comercialitzen un sistema anomenat xStorage, un magatzem energètic domèstic que es pot combinar amb plaques solars que generin edificis o habitatges autosuficients energèticament i amb capacitat d’entregar energia als cotxes connectats pel sistema V2G i extreure’n l’energia necessària durant les hores nocturnes o els dies amb escassa radiació solar, per exemple.

A Europa són la multinacional italiana Enel i l’empresa estatal danesa Energinet les dues operadores que més han experimentat amb els sistemes V2G, i ja treballen habitualment amb aquest sistema. A més, altres països europeus com ara Noruega, Bèlgica i Holanda ja estan començant a introduir sistemes V2G i V2H a les principals ciutats dels seus respectius països, com ara Amsterdam i Oslo. Una menció a part mereix el cas d’Utrech, ciutat holandesa que ha desenvolupat un model impulsat pel consistori i per la multinacional General Electric, que combina producció d’energia solar amb una flota de cotxes elèctrics compartits i connectats a la xarxa mitjançant el sistema V2G. Aquests vehicles subministren l’energia generada per les plaques solars a la xarxa quan és necessari.

Desgraciadament, però, el marc legal espanyol està lluny dels països europeus més avançats i no preveu encara l’aprofitament del sistema V2G de càrrega i descàrrega ràpida en els vehicles. Fins i tot encara que aquests, de sèrie, ja estiguin preparats per aprofitar aquesta fórmula d’aprofitament dels recursos elèctrics.